В Кремле не видели обращение ученых по поводу выпуска белух

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле еще не видели обращение ученых и общественников с призывом перенести выпуск 50 белух с юга Приморья в Охотское море.
Ранее ученые и общественники опубликовали на сайте Фонда защиты китов открытое обращение к президенту и правительству РФ, где выразили несогласие с тем, что 50 белух будут выпущены в одной из бухт вблизи Лазовского государственного заповедника (в Японское море).
"Нет, не видели", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с обращением.
По словам ученых, оттуда белухам будет практически невозможно самостоятельно добраться до своих исконных мест обитания.
В связи с этим авторы обращения просят выпустить млекопитающих в Сахалинский залив Охотского моря или, в случае ухудшения погоды, - на отрезке Советская Гавань-Сахалинский Залив. А также отодвинуть срок выпуска на 10 дней - на 10 ноября.
Также авторы предложили присвоить белухе статус национального символа России.
Спасение косаток и белух
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российский водах в 2020 году.
Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Еще 11 белух выпустили на волю 23 октября.