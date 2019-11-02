В Кремле не видели обращение ученых по поводу выпуска белух

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле еще не видели обращение ученых и общественников с призывом перенести выпуск 50 белух с юга В Кремле еще не видели обращение ученых и общественников с призывом перенести выпуск 50 белух с юга Приморья в Охотское море.

Ранее ученые и общественники опубликовали на сайте Фонда защиты китов открытое обращение к президенту и правительству РФ, где выразили несогласие с тем, что 50 белух будут выпущены в одной из бухт вблизи Лазовского государственного заповедника (в Японское море).

"Нет, не видели", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с обращением.

По словам ученых, оттуда белухам будет практически невозможно самостоятельно добраться до своих исконных мест обитания.

В связи с этим авторы обращения просят выпустить млекопитающих в Сахалинский залив Охотского моря или, в случае ухудшения погоды, - на отрезке Советская Гавань-Сахалинский Залив. А также отодвинуть срок выпуска на 10 дней - на 10 ноября.

Также авторы предложили присвоить белухе статус национального символа России.

Спасение косаток и белух

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российский водах в 2020 году.