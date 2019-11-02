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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Пойман один из участников переправы Гуаидо в Колумбию в феврале

01:11 02.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Пойман один из участников картеля Los Rastrojos, который помог лидеру оппозиции Хуану Гуаидо в феврале 2019 года пересечь границу с Колумбией, несмотря на запрет на выезд из Венесуэлы, сообщил министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес.
Генпрокуратура Венесуэлы ведёт расследование связей Гуаидо с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos ("Молодняк"). Поводом для него стали опубликованные в сентябре в испанской El Pais фото, где, по мнению властей Венесуэлы, Гуаидо запечатлен с лидерами группировки.
Сам Гуаидо заявлял, что в колумбийской Кукуте, куда он прибыл, чтобы попытаться доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, были сделаны сотни фотографий, и было сложно понять, кто просил его о фото.
"Информируем, что благодаря работе разведывательных служб, которая велась в течение нескольких недель, пойман Аргенис Вака, ответственный за финансы группы Rastrojos и разыскиваемый в Колумбии и Венесуэле за убийство, похищение и наркотрафик", - сообщил Родригес в Twitter.
В блоге министра выложены также фото Ваки с Гуаидо.
Как отмечала ранее генпрокуратура Венесуэлы, Los Rastrojos - это группировка, образованная выходцами из "Объединённых сил самообороны Колумбии" (Autodefensas Unidas de Colombia) - военизированных групп, действовавших в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Сейчас банда связана с преступными организациями, занимающимися наркотрафиком в Колумбии, и с мексиканским картелем "Синалоа".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоХорхе РодригесВенесуэлаКолумбияВ мире
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