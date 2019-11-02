Пойман один из участников переправы Гуаидо в Колумбию в феврале

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Пойман один из участников картеля Los Rastrojos, который помог лидеру оппозиции Хуану Гуаидо в феврале 2019 года пересечь границу с Колумбией, несмотря на запрет на выезд из Венесуэлы, сообщил министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес.
Генпрокуратура Венесуэлы ведёт расследование связей Гуаидо с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos ("Молодняк"). Поводом для него стали опубликованные в сентябре в испанской El Pais фото, где, по мнению властей Венесуэлы, Гуаидо запечатлен с лидерами группировки.
Сам Гуаидо заявлял, что в колумбийской Кукуте, куда он прибыл, чтобы попытаться доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, были сделаны сотни фотографий, и было сложно понять, кто просил его о фото.
"Информируем, что благодаря работе разведывательных служб, которая велась в течение нескольких недель, пойман Аргенис Вака, ответственный за финансы группы Rastrojos и разыскиваемый в Колумбии и Венесуэле за убийство, похищение и наркотрафик", - сообщил Родригес в Twitter.
Gracias a profunda labor de inteligencia de varias semanas, informamos la captura de narcoparamilitar Argenis Vaca (a) Vaquita. Encargado de finanzas del grupo paramilitar los rastrojos,buscado en Colombia y Venezuela x los delitos de homicidio, secuestro, narcotráfico. Abro hilo pic.twitter.com/a05cHL6k28— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 1 ноября 2019 г.
В блоге министра выложены также фото Ваки с Гуаидо.
Как отмечала ранее генпрокуратура Венесуэлы, Los Rastrojos - это группировка, образованная выходцами из "Объединённых сил самообороны Колумбии" (Autodefensas Unidas de Colombia) - военизированных групп, действовавших в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Сейчас банда связана с преступными организациями, занимающимися наркотрафиком в Колумбии, и с мексиканским картелем "Синалоа".