Пойман один из участников переправы Гуаидо в Колумбию в феврале

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Пойман один из участников картеля Los Rastrojos, который помог лидеру оппозиции Пойман один из участников картеля Los Rastrojos, который помог лидеру оппозиции Хуану Гуаидо в феврале 2019 года пересечь границу с Колумбией, несмотря на запрет на выезд из Венесуэлы, сообщил министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес.

Генпрокуратура Венесуэлы ведёт расследование связей Гуаидо с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos ("Молодняк"). Поводом для него стали опубликованные в сентябре в испанской El Pais фото, где, по мнению властей Венесуэлы, Гуаидо запечатлен с лидерами группировки.

Сам Гуаидо заявлял, что в колумбийской Кукуте, куда он прибыл, чтобы попытаться доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, были сделаны сотни фотографий, и было сложно понять, кто просил его о фото.

"Информируем, что благодаря работе разведывательных служб, которая велась в течение нескольких недель, пойман Аргенис Вака, ответственный за финансы группы Rastrojos и разыскиваемый в Колумбии и Венесуэле за убийство, похищение и наркотрафик", - сообщил Родригес в Twitter

Gracias a profunda labor de inteligencia de varias semanas, informamos la captura de narcoparamilitar Argenis Vaca (a) Vaquita. Encargado de finanzas del grupo paramilitar los rastrojos,buscado en Colombia y Venezuela x los delitos de homicidio, secuestro, narcotráfico. Abro hilo pic.twitter.com/a05cHL6k28 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 1 ноября 2019 г.

В блоге министра выложены также фото Ваки с Гуаидо.