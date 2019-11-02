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РИА Новости

Трамп предложил провести встречу по торговле с Си Цзиньпином в Айове

01:03 02.11.2019
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в штате Айова, сообщили журналисты президентского пула Трампа.
Трамп планировал встретиться с Си Цзиньпином в Чили на саммите АТЭС в ноябре, но власти страны отменили саммит из-за протестов.
"Мы изучаем пару других возможных вариантов, это может быть даже в Айове", - сказал президент.
Айова первой проводит в начале февраля праймериз на выборах президента. Трамп намерен избираться на второй срок.
Кроме того, Трамп добивается, чтобы Китай в рамках торговой сделки покупал больше американской сельскохозяйственной продукции, от этого потенциально может выиграть Айова. Наконец, контрмеры Китая в торговой войне с США задуманы так, что причиняют убытки американским фермерам, в том числе тем из них, кто живет в Айове и поддерживает Трампа.
Си Цзиньпин уже бывал в Айове - в 1985 году он изучал там сельское хозяйство. В 2012 году Си Цзиньпин во время визита в США снова посетил Айову, где встретился со "старыми друзьями". Всего Си Цзиньпин был в США с десяток раз.
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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