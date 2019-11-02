Трамп предложил провести встречу по торговле с Си Цзиньпином в Айове

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп предложил провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в штате Айова, сообщили журналисты президентского пула Трампа.

Трамп планировал встретиться с Си Цзиньпином в Чили на саммите АТЭС в ноябре, но власти страны отменили саммит из-за протестов.

"Мы изучаем пару других возможных вариантов, это может быть даже в Айове", - сказал президент.

Айова первой проводит в начале февраля праймериз на выборах президента. Трамп намерен избираться на второй срок.

Кроме того, Трамп добивается, чтобы Китай в рамках торговой сделки покупал больше американской сельскохозяйственной продукции, от этого потенциально может выиграть Айова. Наконец, контрмеры Китая в торговой войне с США задуманы так, что причиняют убытки американским фермерам, в том числе тем из них, кто живет в Айове и поддерживает Трампа.