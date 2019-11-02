Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T00:19Z
https://ria.ru/20191102/1560513939.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_c35f3b49d2c6422ebc29b268d8894bac.jpg
РИА Новости

Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ

00:19 02.11.2019
247
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер заявил, что попросил представителей США в МВФ работать над помощью Аргентине, сообщает пресс-служба Фернандеса.
"Президент США позвонил сегодня в 17.00 избранному президенту Альберто Фернандесу, чтобы поздравить его с победой 27 октября (на выборах президента Аргентины - ред)", - говорится в сообщении.
"Мои поздравления с большой победой, мы её видели по телевидению. Вам предстоит фантастическая работа", - приводятся в сообщении слова Трампа.
Также сообщается, что президент США рассказал Фернандесу, что проинструктировал свою команду в Международном валютном фонде помогать Аргентине.
В свою очередь, избранный президент Аргентины отметил, что намерен поддерживать "зрелые и сердечные отношения" с президентом США по поводу многих общих тем.
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
28 октября, 18:11РИА Новости
МВФ выразил готовность работать с новым президентом Аргентины
241002
Альберто ФернандесДональд ТрампАргентинаМВФСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи
Трамп предложил провести встречу по торговле с Си Цзиньпином в Айове
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом рассказал, кто станет и.о. министра внутренней безопасности США
Арест Виктора Бута
Власти США не разрешили дополнительные свидания с Виктором Бутом
Воздушные удары в секторе Газа
Из сектора Газа выпустили десять ракет по Израилю
Техасский демократ Бето О’Рурк (слева) и республиканский сенатор Тед Круз во время предвыборных дебатов
Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
Военные в Мали
В Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Резолюция России по контролю над вооружениями не встретила возражений в ООН
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории
В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
Линии электропередач
В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну в Средиземном море
"Врачи без границ" призвали ЕС создать гуманный механизм спасения мигрантов
Военнослужащие Мали
В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками
Истребитель ВВС Израиля
ВВС Израиля обстреляли позиции боевиков в секторе Газа
Массовые протесты в Чили
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в центре Сантьяго
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Лента новостейМолния