Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Избранный президент Аргентины Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер заявил, что попросил представителей США в МВФ работать над помощью Аргентине, сообщает пресс-служба Фернандеса.

"Президент США позвонил сегодня в 17.00 избранному президенту Альберто Фернандесу, чтобы поздравить его с победой 27 октября (на выборах президента Аргентины - ред)", - говорится в сообщении.

"Мои поздравления с большой победой, мы её видели по телевидению. Вам предстоит фантастическая работа", - приводятся в сообщении слова Трампа.

Также сообщается, что президент США рассказал Фернандесу, что проинструктировал свою команду в Международном валютном фонде помогать Аргентине.