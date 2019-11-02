Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T00:09Z
https://ria.ru/20191102/1560513762.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149793/36/1497933663_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2c4c0a956f8e0a35806c22d9c8978627.jpg
РИА Новости
Туризм

В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией

00:09 02.11.2019
37
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВид на город Котор и Которский залив в Черногории
Вид на город Котор и Которский залив в Черногории
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Министр туризма Черногории Павле Радулович подал в отставку из-за неэффективной борьбы с коррупцией в отрасли, о чем сообщил на пресс-конференции.
Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой строительные инспекторы Зоран Бошкович и Владан Юретич требуют денег у бизнесмена Бошко Ненезича за возможность продолжить строительство отеля в Будве с истекшим разрешением на проведение работ.
"Мы пытались юридически преследовать одного из двух инспекторов, но безуспешно. Начали несколько дисциплинарных процессов против них, но и это не удалось, поэтому я решил подать в отставку", — заявил Радулович.
"Я видел достаточно и не хочу, чтобы меня связывали с чем-то подобным", — подчеркнул чиновник.
Он уточнил, что строительных инспекторов удалось отстранить от исполнения обязанностей лишь утром в пятницу, первого ноября.
Отдых в Таиланде
24 октября, 13:02Туризм
Эксперты назвали страны, в которых российские туристы отдыхают дольше всего
100003
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЧерногория
Рекомендуем
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел астанинской тройки
Лавров назвал Аль-Багдади порождением США
Фирменная символика холдинга Группа ГАЗ
США продлили отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ"
Города мира. Херсониссос
Паломнический центр РПЦ обнародовал черный список епархий Элладской церкви
Свято-Александро-Невский Кафедральный Собор в Париже
В парижской Архиепископии рассказали, кто не захотел воссоединения с РПЦ
Обломки монументальных зданий Амстердама, предлагаемые к использованию в частном строительстве
Жители Амстердама смогут бесплатно забрать артефакты XVII века
Президент США Дональд Трамп
Слушания в рамках процедуры импичмента Трампа могут начаться в ноябре
Вид на улицы Женевы
Делегаты конституционного комитета Сирии не договорились о месте его работы
Молоток и наручники на столе у судьи
Жительница Урала получила шесть лет колонии за убийство мужа
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен оценил консультации конституционного комитета Сирии
На месте демонтированного памятника героям-подводникам в Риге
В Риге демонтировали памятник советским героям-подводникам Балтики
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих
Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы
Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Дамаск, Сирия
Конституционный комитет Сирии изучит все предыдущие конституции страны
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе Собор Александра Невского в Париже
Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
23:17Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Лента новостейМолния