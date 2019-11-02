Диана Вишнева: современный танец в России бурно развивается

Международный фестиваль Context.Diana Vishneva стартовал в Москве и Санкт-Петербурге, о звездных премьерах, современном танце в России, экспериментах и ограничениях классического балета корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила с худруком фестиваля, примой-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой

— Диана, вы очень занятый человек, фестиваль отнимает много сил, вы его проводите уже седьмой раз, чем он вам дорог?

— В определенный момент в силу опыта, своего имени и места, где находишься в данный момент, понимаешь, что уже можешь чем-то поделиться, что-то сделать, связанное с профессией, для других. Молодым хореографам и танцовщикам очень нужны внимание и поддержка. Тогда, семь лет назад, я ощутила, что в современном танце Россия безнадежно отстает, хотя потребность есть и у артистов и у зрителей, но нет никакого участия со стороны государства, театров. Где-то что-то точечно происходит раз в год, возникают платформы мастерских хореографов в театрах, но этого мало. Я подумала, еще несколько лет пройдет и мы окончательно потеряем базу для развития современного танца в нашей стране. Поэтому я решила объединить российских хореографов, дать им возможность для самовыражения. Так возник конкурс хореографов, теперь объединяющий постановщиков со всей России.

Важна и образовательная программа как для зрителей, так и для хореографов, артистов, и ракурс мирового контекста, чтобы танцовщики и балетмейстеры объединялись и обменивались опытом, идеями, смотрели друг на друга и творили, находясь в креативном пространстве.

Мне очень приятно, что сейчас все, что связано с современным танцем, расцвело бурным цветом. Многочисленные фестивали, крупнейшие театры и продюсерские группы гоняются за лидерами контемпорари, повсеместно интегрируют образовательные программы, а не зацикливаются только на приезжающих звездах.

Почти все ведущие труппы современного танца побывали в России за последние несколько лет. И мне очень радостно осознавать, что тогда, в 2013 году, мы дали этот сильнейший импульс, основав фестиваль Context и его образовательную лабораторию.

— Трудно быть локомотивом этого всего?

— Нелегко. Из мира классического танца звучали вопросы, зачем тебе это надо, разве тебе нечем заняться? Но в последние 2-3 года я начала получать другие отзывы, отклики благодарности: молодые хореографы обретают почву под ногами, их имена становятся известны в музыкальных театрах, артисты чувствуют большую уверенность и начинают понимать, кто они и куда им двигаться дальше. У них нет того прессинга, когда ты выходишь на большую сцену крупных театров и не можешь отдаться танцу полностью, потому что над тобой довлеет система. Экспериментальное пространство фестиваля дает возможность свободы существования.

Безусловно, в таком сложном деле, как организация фестиваля, важно, кто твои единомышленники. Моя команда – мой надежный творческий тыл. В этом году она практически полностью обновилась, и я очень рада, что не ошиблась в тех людях, кто теперь развивает фестиваль и говорит со мной на одном языке.

— Что зрители увидят на фестивале в этом году?

— Знаменитый британский хореограф Хофеш Шехтер покажет свою работу Grand Finale 5 и 6 декабря в Москве и 9 декабря в Санкт-Петербурге. Этот спектакль скоро выйдет из репертуара компании Шехтера. Сам хореограф нечасто соглашается приехать на гастроли, я очень жду его визита, хочу увидеть своими глазами спектакль, где разрушаются границы между танцем и зрителем.

Мы привезем спектакль Equal Elevations танцевальной компании La Veronal, в котором хореограф Маркус Морау экспериментирует с пространством. Постановка была создана специально для испанского национального музея "Центр искусств королевы Софии" в Мадриде. В одном из залов этого музея находится скульптура "Равный-параллельный " американского художника Ричарда Серра. Хореограф задумал постановку как диалог между танцовщиками и скульптурой. Российские зрители смогут увидеть спектакль в итальянском дворике ГМИИ имени Пушкина в Москве и музее Фаберже в Петербурге.

В этом году у нашей кинопрограммы новый партнер Beat Films. Мы покажем три картины, центральная из которых посвящена великому американскому хореографу Мерсу Каннингему. Весь мир празднует столетие со дня его рождения. Это будет российская премьера "Каннингема" режиссера Аллы Ковган. Фильм выйдет в 3D и состоит из архивных съемок и реконструкций танцев, которые хореограф создал между 1942 и 1972 годами.

— Вы принимаете участие в фестивале в качестве балерины, мы что-то увидим в вашем исполнении?

— В этом году я не выступаю на фестивале как артист. Недавно в Майями состоялась премьера большого проекта "Сны Спящей красавицы". В октябре у нас закончились гастроли по России. В ноябре мы вновь едем в США — Нью-Йорк, Чикаго, Атланта, Бостон, Хьюстон, Даллас. Весной следующего года везем эту постановку в Сиэтл, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, далее в Канаду. Осенью будущего года намечается большой тур по Европе, сейчас он формируется.

— А в родном Мариинском театре у вас будут премьеры в новом сезоне?

— Пока новых премьер в Мариинском театре у меня не планируется. Я до сих пор, по возможности, возвращаюсь на сцену, выступаю точечно в спектаклях и на фестивалях театра, таких как фестиваль "Мариинский" или "Звезды белых ночей".

— В филиале Мариинского театра во Владивостоке не планируете выступить?

— Несколько лет назад, перед рождением сына, я была там с "Кармен-сюитой". Если мы поедем в Китай с проектом "Сны Спящей красавицы", возможно, покажем его во Владивостоке.

— Сейчас по стране возникают культурные кластеры с хореографическими академиями и училищами, как вы считаете, у нас ощущается нехватка учебных заведений, где учат классическому балету?

— Конечно, школы и хорошие педагоги нужны в разных городах. У нас прекрасные традиции балетной школы в Перми, куда в войну было эвакуировано Вагановское училище. Сейчас появилось балетное училище в Екатеринбурге, молодая школа в Самаре при академическом театре оперы и балета. Необходима преемственность, возможность ученикам принимать участие в спектаклях труппы. В нашем деле очень важно передавать мастерство из рук в руки, из ног в ноги. Во всем нужен уровень и качество.

— Вы не думали в будущем заняться педагогической деятельностью?

— Иногда я даю открытые репетиции и мастер-классы в моей студии в Петербурге. Но пока что нет большего времени, чтобы заняться преподаванием вплотную.

— Репетируете ли вы что-то за рубежом на мировых сценах?

— Есть планы, которые связаны и с "Контекстом", и с зарубежными хореографами, с которыми я хочу делать современные коллаборации. У меня была очень интенсивная карьера в классическом балете, сейчас все немножко сместилось в другую плоскость. Классический балет предполагает определенные лимиты. Но, возможно, я еще вернусь к исполнению своих любимых партий, станцую раз или два.

— Кого бы из восходящих звезд балета вы выделили, у вас есть любимчики?

— К сожалению, сейчас таких звездочек, которые загораются и сразу говоришь, вот оно — имя, нет. Есть сильные танцовщики, с достаточно крепким потенциалом, но не хватает какой-то капли таланта, чтобы звезда зажглась. Не хотела бы называть имен, но желаю молодым артистам работать и доводить свое мастерство до совершенства.

— В 2018 году вы презентовали свою модную коллекцию "Тело и душа", продолжаете ей заниматься, она пополняется?

— На раскрутку коллекции не хватает времени, но она постоянно пополняется. Все требует моего внимания, участия в пиар-компаниях, присутствия. Но где взять столько времени? Пока не знаю, но искренне хочу быть более вовлеченной, ведь идея, которую мы вместе разработали с выдающимся художником Татьяной Парфеновой, замечательна.

— В феврале cтудия Studio Context представила театральный эксперимент, перекрестное интервью двух прим Мариинского театра Дианы Вишневой и Ульяны Лопаткиной на сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова. Будет ли продолжение, увидим ли мы вас еще раз в роли интервьюера?

— Нет, спектакль был сделан, чтобы показать его только один раз. Готовился он невероятно трудно. С Ульяной за всю нашу карьеру в театре мы не говорили столько, сколько в те несколько дней репетиций. Это был непростой, но очень интересный опыт. Я хотела сделать такой спектакль для Ульяны, которая так внезапно ушла со сцены. Хотела поддержать ее, показать, насколько зритель ее любит, скучает по ней. Несправедливо, что у одной из лучших российских балерин не случился даже вечер прощания со зрителем.

— Вы снимались в короткометражном фильме классика Рустама Хамдамова "Бриллианты. Воровство", о кинокарьере не думали?