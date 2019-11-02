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РИА Новости

Их ответ "Коалиции". Зачем Пентагону новая самоходная суперпушка

08:00 02.11.2019 (обновлено: 08:10 02.11.2019)
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© Фото : US ArmyСамоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin
Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin
© Фото : US Army
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Представители американской оборонки в ноябре обсудят в Детройте проекты новой самоходной артиллерийской установки для сухопутных войск. Программа получила название Extended Range Cannon Artillery (ERCA) — "Пушечная артиллерия повышенной дальнобойности". В конкурсе участвуют несколько разных производителей. Машина-победитель пойдет в серию уже с 2024-го. О настоящем и будущем американских самоходных пушек — в материале РИА Новости.

Гаубица-ветеран

Обновление парка самоходок — давняя проблема американской армии. На вооружении сухопутных войск США до сих пор стоят различные модификации САУ М109, принятой в эксплуатацию еще в далеком 1963-м. Даже самые последние ее версии уступают по дальности стрельбы и скорострельности российским гаубицам "Мста-С" и "Коалиция", а также некоторым европейским и китайским одноклассникам. Одним словом, по части самоходок американцы прилично отстали от всех и сами это признают.
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В частности, автомат заряжания появился только на М109А7, принятой на вооружение в 2012-м, что позволило повысить скорострельность до шести выстрелов в минуту. Но этого все равно недостаточно, чтобы сравняться с "Мстой-С", воюющей с 1989-го и выпускающей по цели десять снарядов за 60 секунд. Кроме того, американские самоходки уступают российским в мощности двигателя, запасу хода по шоссе и дальности стрельбы осколочно-фугасным снарядом.
Согласно данным ежегодного бюллетеня The Military Balance, на сегодняшний день в арсенале армии США имеется девятьсот САУ М109А6 и сорок семь M109A7. Кроме того, примерно полтысячи М109А6 находятся на хранении. САУ стоят на вооружении танковых бригад сухопутных войск. Общее число этих формирований в армии США на 2019-й — одиннадцать. По информации Пентагона, в обозримом будущем M109 останется основной САУ американских артиллеристов — других просто нет.

"Золотая" самоходка

Американцы предприняли несколько попыток создать что-то принципиально новое на замену М109. Еще в конце 80-х специалисты концерна General Dynamics начали разработку перспективной машины, получившей в 1994-м обозначение XM2001 Crusader. Перед конструкторами стояла задача создать мобильную, эффективную и дальнобойную самоходку, превосходящую М109А6. Она получилась в буквальном смысле слова нафаршированной самой передовой на тот момент электроникой. Рабочие места экипажа оснастили комплексом радиоэлектронного навигационного оборудования, расчета углов наведения, слежения за состоянием агрегатов машины и так далее.
© Фото : Public domainГаубица XM2001 Crusader
Гаубица XM2001 Crusader
© Фото : Public domain
Гаубица XM2001 Crusader
Crusader был оснащен автоматом заряжания. В автоматизированных укладках боевого отделения размещалось 48 снарядов различных типов и 208 модулей метательного заряда. Конструкторам удалось добиться скорострельности десять выстрелов в минуту. При стрельбе по методу "шквал огня" самоходка могла выпустить восемь снарядов подряд. При использовании обычных боеприпасов дальность стрельбы достигала 40 километров. Кроме того, в боекомплект планировали включить управляемый снаряд Excalibur, способный поражать цели на удалении до 57 километров. По этим показателям XM2001 значительно превосходила самоходки того времени. Проект оценивался в 11 миллиардов долларов.
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Первый прототип вышел на испытания в конце 1999-го и полностью подтвердил расчетные характеристики. Принять Crusader на вооружение планировали к 2008-му, однако в мае 2002 года Пентагон объявил о закрытии программы по причине ее чрезмерной дороговизны. Дело в том, что каждая из серийных САУ XM2001 обошлась бы казне в 25 миллионов долларов. В то время как немецкая PzH-2000, лишь немногим уступающая Crusader, стоила около 4,5 миллиона.

Ответ России

Другая перспективная самоходка — XM1203 NLOS Cannon — стала частью масштабной программы Future Combat Systems по перевооружению сухопутных войск США. Основным отличием этой САУ от M109A6 был значительно меньший вес — 18 тонн против 32, что упрощало транспортировку по воздуху. В машине были реализованы гибридная силовая установка, облегченный ствол и затвор, более эффективный дульный тормоз, съемная керамическая броня, система активной защиты, модульные пороховые заряды и лазерная система воспламенения. Имелся автомат заряжания, позволяющий стрелять с темпом шесть выстрелов в минуту. Само собой, XM1203 имела самое совершенное радиоэлектронное оборудование и высокую степень автоматизации, что позволило сократить экипаж до двух человек.
© Фото : U.S. ArmyЭкспериментальная самоходная артиллерийская установка XM1203 NLOS-C
Экспериментальная самоходная артиллерийская установка XM1203 NLOS-C
© Фото : U.S. Army
Экспериментальная самоходная артиллерийская установка XM1203 NLOS-C
Однако в 2009-м программу Future Combat Systems закрыли в связи с изменением оборонной стратегии. Пентагон сделал ставку на дальнейшую модернизацию гаубиц-ветеранов — М109. Однако технические решения, реализованные в САУ Crusader и NLOS Cannon, планируется использовать при создании новой самоходки.
В июле 2019-го стало известно об одном из проектов — Пентагон подписал контракт с концерном BAESystems на дальнейшую модернизацию M109A7, которую оснастят новой пушкой. Перспективная самоходка получила обозначение XM1299. Утверждается, что длина ее ствола вырастет с 39 до 58 калибров, что позволит значительно увеличить дальность стрельбы, вплоть до 70 километров.
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Еще одной особенностью новой самоходки станет экспериментальный активно-реактивный снаряд XM113 с повышенной точностью. Скорострельность САУ достигнет десяти выстрелов в минуту благодаря автомату заряжания. Самоходка получит новую систему управления огнем и навигационный комплекс, работающий в условиях радиоэлектронного подавления. В остальном характеристики перспективной САУ пока держат в секрете.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Американцы позиционируют XM1299 как ответ на новейшие российские САУ 2С35 "Коалиция", значительно превосходящие западные аналоги по дальности стрельбы, скорострельности и ряду других тактико-технических характеристик. Но станет ли новая САУ армии США "убийцей" "Коалиции" — большой вопрос. Заявленная боевая скорострельность российской самоходки — от 11 до 16 выстрелов в минуту, что превосходит возможности перспективной американской машины. А максимальная дальность стрельбы управляемым снарядом составляет 80 километров.
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Коалиция-СВМинистерство обороны СШАБезопасность
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