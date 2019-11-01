Платная трасса Москва-Казань поможет развитию Татарстана, заявили власти

КАЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Власти Татарстана приветствуют решение о строительстве платной автотрассы Москва-Казань, которая позволит разгрузить существующую трассу и будет способствовать развитию логистического потенциала и экономики республики в целом, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил в пятницу, что строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года. По его словам, новая дорога будет полностью готова к 2027 году. Трасса протянется почти на 800 километров, время в пути может сократиться почти в два раза: с 12 до 6,5 часа.

"По убеждению президента Татарстана Рустама Минниханова, потенциал существующего маршрута практически исчерпан – очень большая нагрузка по перевозкам. С учетом потока транспорта важно разгрузить существующую трассу, более того, развести потоки пассажирские и грузовые", - сказала Галимова.

Поэтому, по её словам, руководство республики придерживается позиции, что важно и реконструкцию существующей дороги вести, и строить новую. Ведь за время строительства, а на это с учетом масштабов потребуется не менее пяти лет, ситуация может еще более усложниться, поэтому важно начать эту работу как можно скорее.

"В этом смысле мы, конечно, приветствуем решение, которое будет развивать логистический потенциал. Качественные дороги – это и удобство для людей, и серьезное подспорье для экономического развития региона", - отметила Галимова.