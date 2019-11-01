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РИА Новости

Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих

21:47 01.11.2019 (обновлено: 21:50 01.11.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Ирака прислушаться к мнению протестующих иракцев.

"США приветствуют любые серьезные усилия правительства Ирака по решению проблем иракского общества. Правительство Ирака должно прислушаться к законным требованиям иракского народа, который вышел на улицы, чтобы его голос был услышан", - говорится в письменном заявлении Помпео.

По его словам, США внимательно следят за ситуацией. Он вновь призвал все стороны воздерживаться от насилия, а власти — тщательно расследовать гибель протестующих в октябре и ослабить ограничения в СМИ.
Ранее сообщалось, что только между 25 и 30 октября число погибших в результате протестов в Ираке составило 100 человек, пострадали 5,5 тысячи человек.
Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Позднее президент Ирака Бархам Салех заявил, что премьер согласился подать в отставку. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
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Майк ПомпеоБархам СалехИракСШАВ мире
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