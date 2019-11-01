В Калмыкии полицейский получил пулевое ранение в ОВД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители организовали проверку по факту огнестрельного ранения сотрудника полиции в Калмыкии, он госпитализирован из ОВД, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ГУМВД России по региону Андрей Басхаев.
По его словам, в четверг в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Приютненского отдела МВД находится сотрудник полиции с огнестрельным ранением.
"Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего проводится служебная проверка", - отметил Басхаев. Отрабатываются различные версии, в том числе неосторожное обращение с оружием, уточнил он.
Раненый полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии.