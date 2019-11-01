Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.

"Для многих прихожан важным аргументом за воссоединение с Московским патриархатом стало не только то, что Константинопольский патриархат упразднил Архиепископию. Людям не понравилось, что сделал Константинополь на Украине", - протодиакон Иоанн.

По его словам, решение о присоединении принимает не настоятель храма, а весь приход - зарегистрированные члены общины. "Люди голосовали на каждом приходе - и большинство высказывались за воссоединение с Русской церковью", - сказал он.

Как отметил протоиерей Андрей Дробот, настоятель трех приходов, на кладбище русских воинов, в пригороде Парижа и в Гренобле часть прихожан перестали причащаться в храмах Архиепископии, когда узнали о признании ПЦУ со стороны Константинополя.

"Из наших приходов просто ушли некоторые прихожане, когда Константинополь начал "делать свои дела" на Украине: не приходили причащаться, хотя у них не было поблизости другого храма. Это просто принципиальная позиция людей", - рассказал отец Андрей.

Но главная причина, по которой люди согласились, - это, по мнению отца Андрея, верная позиция Русской церкви по отношению к традициям Архиепископии. "Основной аргумент – это то, что нас приняли такими, как мы есть, с нашим статусом, уважая нашу историю, без перемен, мирно и с открытыми объятьями, что нас очень утешает и подбодряет", - подытожил священник.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции со 2 по 4 ноября отпразднует в Москве воссоединение с Русской православной церковью. Для этого в столицу 1 ноября прибыла делегация во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето). В делегацию входят более 100 человек, не считая приглашенных гостей – это потомки первой русской эмиграции, представители современных русской, белорусской, украинской, молдавской эмиграций, а также французы, бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки и сербы.

В субботу представители Архиепископии посетят Донской монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Московский Епархиальный Дом. Третьего ноября гости примут участие в Божественной Литургии в храме Христа Спасителя, где глава Русской церкви вручит архиепископу Дубнинскому Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоты, подтверждающие вхождение в состав РПЦ. А в понедельник патриарх Кирилл в сослужении с архиепископом Дубнинским Иоанном проведет Божественную Литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") была основана в 1921 году, когда временное управление русскими церквями в Западной Европе было поручено архиепископу Евлогию (Георгиевскому). Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея России Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет. В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием, были приняты на временной основе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий подчеркивал, что "это лишь временный перерыв официальных административных сношений" до того времени, "когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской православной церкви".