Убийце британского дипломата в Ливане вынесли смертный приговор

БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Уголовный суд Горного Уголовный суд Горного Ливана вынес смертный приговор водителю такси Uber Тареку Хошие за изнасилование и убийство сотрудницы посольства Великобритании Ребекки Дайкс, сообщает ливанская газета "Ан-Нахар"

Посольство Великобритании в свою очередь поблагодарило ливанские власти за привлечение к ответственности и за правосудие над убийцей дипломата, отметив при этом, что британские власти со своей стороны не приветствуют смертную казнь в любом ее проявлении.

По данным следствия, в декабре 2017 года водитель Uber, 29-летний Тарек Хошие, изнасиловал и убил 30-летнюю сотрудницу британского посольства Ребекку Дайкс. По версии следствия, Дайкс, которая работала в диппредставительстве в столице Ливана Бейруте, вызвала такси из бара, где встречалась с друзьями.