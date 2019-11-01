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РИА Новости

Убийце британского дипломата в Ливане вынесли смертный приговор

20:45 01.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на набережную в Бейрута
Вид на набережную в Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Уголовный суд Горного Ливана вынес смертный приговор водителю такси Uber Тареку Хошие за изнасилование и убийство сотрудницы посольства Великобритании Ребекки Дайкс, сообщает ливанская газета "Ан-Нахар".
Посольство Великобритании в свою очередь поблагодарило ливанские власти за привлечение к ответственности и за правосудие над убийцей дипломата, отметив при этом, что британские власти со своей стороны не приветствуют смертную казнь в любом ее проявлении.
По данным следствия, в декабре 2017 года водитель Uber, 29-летний Тарек Хошие, изнасиловал и убил 30-летнюю сотрудницу британского посольства Ребекку Дайкс. По версии следствия, Дайкс, которая работала в диппредставительстве в столице Ливана Бейруте, вызвала такси из бара, где встречалась с друзьями.
Полиция нашла ее тело на обочине дороги. Сыщики смогли вычислить таксиста с помощью камер наружного наблюдения. После того, как Хошие показали запись, преступник сразу же сознался.
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