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РИА Новости
Новости Подмосковья

Единый кол-центр ветеринарной службы открыли в Подмосковье

19:58 01.11.2019
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© РИА Новости / Михаил МордасовРабота ветеринарной клиники
Работа ветеринарной клиники
© РИА Новости / Михаил Мордасов
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Единый кол-центр появился в государственной ветеринарной службе минсельхозпрода Московской области. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, сообщил телеканал "360".
"Он создан для улучшения качества и доступности ветеринарных услуг, эффективности работы государственных ветеринарных учреждений Подмосковья", – отметил Разин.
В организацию с интересующим его вопросом может обратиться любой желающий. Кроме того, сотрудники запишут на прием в государственную ветеринарную клинику или оформят выезд специалиста на дом.
В кол-центре трудятся квалифицированные специалисты. Они знают все о вакцинации животных, оформлении документов для путешествия за границу, подскажут время работы ближайших отделений.
Хозяева питомцев вправе оставить отзывы о работе ветеринарных специалистов на территории Московской области.
В 2020 году планируется организовать единую базу пациентов и услуг. Это позволит сделать работу ветеринарных специалистов еще более эффективной и оперативной, отметил Разин.
Связаться с кол-центром можно по телефону: +7 (495) 668-01-25.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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