Единый кол-центр ветеринарной службы открыли в Подмосковье

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Единый кол-центр появился в государственной ветеринарной службе минсельхозпрода Московской области. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, сообщил телеканал "360".
"Он создан для улучшения качества и доступности ветеринарных услуг, эффективности работы государственных ветеринарных учреждений Подмосковья", – отметил Разин.
В организацию с интересующим его вопросом может обратиться любой желающий. Кроме того, сотрудники запишут на прием в государственную ветеринарную клинику или оформят выезд специалиста на дом.
В кол-центре трудятся квалифицированные специалисты. Они знают все о вакцинации животных, оформлении документов для путешествия за границу, подскажут время работы ближайших отделений.
Хозяева питомцев вправе оставить отзывы о работе ветеринарных специалистов на территории Московской области.
В 2020 году планируется организовать единую базу пациентов и услуг. Это позволит сделать работу ветеринарных специалистов еще более эффективной и оперативной, отметил Разин.
Связаться с кол-центром можно по телефону: +7 (495) 668-01-25.