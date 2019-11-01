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РИА Новости
Удмуртская Республика

Гости из 33 стран приехали в Удмуртию на первенство Европы по дзюдо

19:54 01.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Более тысячи гостей из 33 стран мира приехали на первенство Европы по дзюдо в Удмуртию, где будут соревноваться 300 спортсменов, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В Ижевске 1 ноября стартовали соревнования в рамках Первенства Европы среди юниоров и юниорок до 23 лет. В спортивном комплексе "Олимпиец" сегодня состоялось театрализованное шоу по случаю открытия престижных состязаний", - сообщает пресс-служба.
"Сегодня мы все с вами находимся у стартовой черты грандиозного спортивного события. Более тысячи гостей из 33 стран съехались в столицу Удмуртии, 300 спортсменов готовы выйти на татами, чтобы завоевать звание лучшего в целой части света", - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии мероприятия.
Руководитель региона огласил приветствие президента России Владимира Путина в адрес организаторов первенства и спортсменов, а в беседе с журналистами подчеркнул, что республика очень заинтересована в проведении состязаний такого высокого уровня.
"Первенство Европы по дзюдо является серьёзным стимулом, огромным побудительным моментом для занятий спортом - в республике большой запрос не только на соревнования по дзюдо и другим единоборствам. Сегодня две тысячи человек уже занимаются дзюдо, и это ещё не предел, нам есть над чем работать", - отметил Александр Бречалов.
По данным пресс-службы, первенство Европы по дзюдо будет проходить три дня. За 14 комплектов наград поборются больше 300 спортсменов в семи категориях у мужчин и женщин. Окончательные итоги подведут вечером 3 ноября. Тогда же состоится церемония передачи флага первенства Европы.
Ижевск
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртияИжевскОбщество
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