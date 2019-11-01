Гости из 33 стран приехали в Удмуртию на первенство Европы по дзюдо

УФА, 1 ноя - РИА Новости. Более тысячи гостей из 33 стран мира приехали на первенство Европы по дзюдо в Удмуртию, где будут соревноваться 300 спортсменов, сообщили в пресс-службе главы республики.

"В Ижевске 1 ноября стартовали соревнования в рамках Первенства Европы среди юниоров и юниорок до 23 лет. В спортивном комплексе "Олимпиец" сегодня состоялось театрализованное шоу по случаю открытия престижных состязаний", - сообщает пресс-служба.

"Сегодня мы все с вами находимся у стартовой черты грандиозного спортивного события. Более тысячи гостей из 33 стран съехались в столицу Удмуртии, 300 спортсменов готовы выйти на татами, чтобы завоевать звание лучшего в целой части света", - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов на открытии мероприятия.

Руководитель региона огласил приветствие президента России Владимира Путина в адрес организаторов первенства и спортсменов, а в беседе с журналистами подчеркнул, что республика очень заинтересована в проведении состязаний такого высокого уровня.

"Первенство Европы по дзюдо является серьёзным стимулом, огромным побудительным моментом для занятий спортом - в республике большой запрос не только на соревнования по дзюдо и другим единоборствам. Сегодня две тысячи человек уже занимаются дзюдо, и это ещё не предел, нам есть над чем работать", - отметил Александр Бречалов.