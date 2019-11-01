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РИА Новости

В Минфине рассказал о двух режимах законопроекта о защите инвестиций

19:30 01.11.2019 (обновлено: 19:33 01.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) предполагает два режима - общий и индивидуальный для инвестиций свыше 10 миллиардов рублей, власти гарантируют неизменность налоговых и регуляторных условий для бизнеса на 3 года, возместят ущерб в случае их изменения, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
Как сообщил Иванов, правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который предполагает два режима реализации проектов. "Есть общий проектный и индивидуальный проектный режим. Индивидуальный проектный - от 10 миллиардов рублей инвестиций. Общий проектный режим - от 250 миллионов в социальной (сфере - ред.), от 1,5 миллиардов рублей - промышленность, село, цифра, и 5 миллиардов рублей - все остальное", - сказал он.
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Смысл общего проектного режима - сформировать механизм адаптации бизнеса к изменяющимся регуляторным условиям. "В рамках этого режима мы с Минэкономразвития сформировали единый перечень мер государственной поддержки, и принципы, на которых они предоставляются, для того, чтобы в дальнейшем сформировать удобный универсальный навигатор для любого желающего реализовать инвестиционный проект на территории России", - рассказал замминистра. Этот режим предполагает фиксацию ставок по налогу на прибыль, на имущество и землю на 3 года, а также трехлетнюю отсрочку введения в действие регуляторных норм, которые могут повлечь дополнительные издержки для проекта.
"Законопроект предусматривает возможность заключить соглашение с РФ, субъектом РФ и в отдельных случаях с организациями с государственным участием, позволяющие на срок реализации проекта 6, либо 15, либо 20 лет получить неизменность условий ведения бизнеса в части налоговых и регуляторных условий с обязательством государства в случае, если эти наши договоренности нарушаются - возместить организации, реализующей проект, ущерб, который связан с нарушением такого рода условий", - пояснил Иванов.
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При объеме инвестиций от 10 миллиардов рублей инвестор сможет воспользоваться индивидуальным режимом, который включает в себя вышеперечисленные условия плюс дополнительные преференции. "В индивидуальный (режим - ред.) включается возможность стабилизировать вывозные таможенные пошлины, формулу тарифа на услуги естественных монополий и ряд неналоговых платежей на срок до трёх лет, включая экологический сбор", - указал замглавы Минфина. В индивидуальном режиме можно зафиксировать и порядок возврата НДС, однако ставку этого налога, по признанию Иванова, Минфин фиксировать не согласился.
Он подчеркнул, что право получить возмещение ущерба у организации, реализующей проект, возникнет только с момента завершения строительства объекта, предусмотренного соглашением.
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Андрей ИвановМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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