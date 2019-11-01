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РИА Новости

Неизвестные ограбили москвича на пять миллионов рублей

18:30 01.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четверо неизвестных со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами в районе улицы Верхние поля в Юго-Восточном округе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"По предварительной информации, в районе улицы Верхние поля четверо неизвестных выстрелили из, предположительно, травматического пистолета в мужчину, отобрали у него сумку с деньгами и попытались скрыться", - рассказал собеседник агентства.
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Грабителей заметили находившиеся неподалеку сотрудники полиции, им удалось задержать одного из нападавших, сейчас его доставили в отдел полиции, для поиска остальных нападавших в столице введен план "Перехват".
Как уточнил РИА Новости информированный источник, в украденной сумке находилось порядка пяти миллионов рублей.
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