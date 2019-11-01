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РИА Новости

В Раде предложили украинскому министру уволиться после слов о "репарациях"

18:06 01.11.2019 (обновлено: 22:13 01.11.2019)
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CC BY 4.0 / Ivasykus / Владислав Криклий
Владислав Криклий
CC BY 4.0 / Ivasykus /
Владислав Криклий. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин считает, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий должен подать в отставку после заявления о "репарациях" за Донбасс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявления украинских властей о том, что РФ должна дать денег на восстановление Донбасса, напомнил Киеву, кто начал этот внутриукраинский конфликт. Он также заявил, что вопрос помощи Донбассу со стороны России будет зависеть от того, как будет урегулирована ситуация в регионе.
"Я думаю, что в нормальной стране после такого заявления министр просто ушел бы в отставку, а если бы он сам не хотел уходить, его отправил бы в отставку парламент", - сказал Волошин в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел канал "112. Украина".
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Владислав КриклийОппозиционная платформа - За жизньОлег ВолошинВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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