В Раде предложили украинскому министру уволиться после слов о "репарациях"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявления украинских властей о том, что РФ должна дать денег на восстановление Донбасса, напомнил Киеву, кто начал этот внутриукраинский конфликт. Он также заявил, что вопрос помощи Донбассу со стороны России будет зависеть от того, как будет урегулирована ситуация в регионе.