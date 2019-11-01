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РИА Новости
Калужская область

Международная выставка-ярмарка "Мир и клир" открылась в Калуге

17:57 01.11.2019 (обновлено: 17:58 01.11.2019)
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 1 ноя – РИА Новости. Более 100 православных и светских организаций из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Израиля, Сирии и Греции представляют свои товары на XIII Международной православной выставке-ярмарке "Мир и клир", которая открылась в Калуге в пятницу, сообщило правительство региона.
Выставка продлится до 6 ноября.
"Выставочная экспозиция объединила более 100 православных и светских организаций из России, Белоруссии, Украины, Молдовы, Израиля, Сирии и Греции. Для посетителей представлены сувениры, книги на православную тематику, продукция монастырских подворий", - говорится в сообщении. Отмечается, что желающие могут посетить стенд скального монастыря Святой Фёклы из Сирии, единственного места в мире, где службы ведутся на родном языке Христа – арамейском. Также организована работа стенда "Вопросы священнику".
"За годы своего существования выставка-ярмарка стала узнаваемой и востребованной площадкой для всех, кто стремится приобщиться к духовному и культурному наследию Русской православной церкви", - цитирует пресс-служба правительства региона слова замминистра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирины Федоровой. Заместитель регионального министра выразила уверенность, что разнообразная социально-культурная программа и самобытная атмосфера ярмарки привлечет многих посетителей, а также позволит уделить больше внимания упрочению института семьи.
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В своем приветственном слове министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов напомнил, что указом президента России Владимира Путина в стране объявлено "Десятилетие детства", и подчеркнул, что благополучие семьи – это благополучие государства. Он подчеркнул, что вопросы поддержки семьи, материнства и детства остаются главными в работе министерства труда и социальной защиты региона.
"Выставка-ярмарка "Мир и клир" - это комплексный социально-просветительский проект, в котором на равных позициях участвуют как православные, так и светские участники. Сегодня в рамках выставки-ярмарки мы впервые открываем фестиваль "Семья Калужская", где будут представлены услуги подведомственных учреждений министерства: мастер-классы для детей и их родителей, беседы, консультации для семей с детьми", - цитирует Коновалова пресс-служба.
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