Международная выставка-ярмарка "Мир и клир" открылась в Калуге

КАЛУГА, 1 ноя – РИА Новости. Более 100 православных и светских организаций из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Израиля, Сирии и Греции представляют свои товары на XIII Международной православной выставке-ярмарке "Мир и клир", которая открылась в Более 100 православных и светских организаций из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Израиля, Сирии и Греции представляют свои товары на XIII Международной православной выставке-ярмарке "Мир и клир", которая открылась в Калуге в пятницу, сообщило правительство региона.

Выставка продлится до 6 ноября.

"Выставочная экспозиция объединила более 100 православных и светских организаций из России, Белоруссии, Украины, Молдовы, Израиля, Сирии и Греции. Для посетителей представлены сувениры, книги на православную тематику, продукция монастырских подворий", - говорится в сообщении. Отмечается, что желающие могут посетить стенд скального монастыря Святой Фёклы из Сирии, единственного места в мире, где службы ведутся на родном языке Христа – арамейском. Также организована работа стенда "Вопросы священнику".

"За годы своего существования выставка-ярмарка стала узнаваемой и востребованной площадкой для всех, кто стремится приобщиться к духовному и культурному наследию Русской православной церкви", - цитирует пресс-служба правительства региона слова замминистра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирины Федоровой. Заместитель регионального министра выразила уверенность, что разнообразная социально-культурная программа и самобытная атмосфера ярмарки привлечет многих посетителей, а также позволит уделить больше внимания упрочению института семьи.

В своем приветственном слове министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов напомнил, что указом президента России Владимира Путина в стране объявлено "Десятилетие детства", и подчеркнул, что благополучие семьи – это благополучие государства. Он подчеркнул, что вопросы поддержки семьи, материнства и детства остаются главными в работе министерства труда и социальной защиты региона.