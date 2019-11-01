В Калужской области заработала система мониторинга качества воздуха

"Первого ноября в рамках реализуемого министерством природных ресурсов и экологии области регионального проекта "Чистый воздух" начинает работу система непрерывного мониторинга качества атмосферного воздуха. Семнадцать постов мониторинга созданы в наиболее промышленно нагруженных зонах: городах Калуге и Обнинске, Боровском, Дзержинском, Малоярославецком и Ферзиковском районах", - информируют власти.

Наблюдательная сеть в режиме реального времени позволит экологам получать полную информацию о состоянии воздуха, оценить эффективность природоохранных мероприятий, своевременно пресекать сверхнормативные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.

"По информации руководителя профильного министерства Варвары Антохиной, ранее непрерывный контроль воздуха на территории региона велся на двух стационарных постах. Кроме того, производился периодический отбор проб воздуха для лабораторных исследований. Разворачиваемая в области сеть непрерывного мониторинга воздуха - одна из первых в России", - говорится в сообщении.