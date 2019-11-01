Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T17:57Z
https://ria.ru/20191101/1560504715.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d52bebcaec61bcaf647bbc31a96af37d.jpg
РИА Новости
Калужская область

В Калужской области заработала система мониторинга качества воздуха

17:57 01.11.2019
28
© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 1 ноя – РИА Новости. Система непрерывного мониторинга качества атмосферного воздуха начала работать в Калужской области, став одной из первых в России, сообщило правительство региона в пятницу.
"Первого ноября в рамках реализуемого министерством природных ресурсов и экологии области регионального проекта "Чистый воздух" начинает работу система непрерывного мониторинга качества атмосферного воздуха. Семнадцать постов мониторинга созданы в наиболее промышленно нагруженных зонах: городах Калуге и Обнинске, Боровском, Дзержинском, Малоярославецком и Ферзиковском районах", - информируют власти.
Наблюдательная сеть в режиме реального времени позволит экологам получать полную информацию о состоянии воздуха, оценить эффективность природоохранных мероприятий, своевременно пресекать сверхнормативные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.
"По информации руководителя профильного министерства Варвары Антохиной, ранее непрерывный контроль воздуха на территории региона велся на двух стационарных постах. Кроме того, производился периодический отбор проб воздуха для лабораторных исследований. Разворачиваемая в области сеть непрерывного мониторинга воздуха - одна из первых в России", - говорится в сообщении.
Участники финала конкурса управленцев Лидеры России в образовательном центре Сириус в Сочи
29 октября, 17:32Калужская область
Число заявок от Калужской области на участие в "Лидерах России" выросло
000000
Обсудить 0
Калужская областьНовости - ЭкологияКалужская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
В ГД главу Ульяновской области попросили разъяснить слова об отстреле собак
Парашютист-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ Авиалесоохрана Виктор Пляскин пошел по стопам отца, многие годы проработавшего инструктором в Авиалесоохране
"Лесной спецназ" Федеральной Авиалесоохраны
Участница всероссийской акции Большой этнографический диктант
Жители Камчатки первыми в России написали этнографический диктант
Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин
Шемякин: цирковые программы в России пока не могут обойтись без животных
LIVE: Путин на совещании по здравоохранению
Заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. Прямая трансляция
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла в штаб-квартире ООН в Женеве, Швейцария
Итоги выборов не повлияют на отношения с Россией, заявил лидер Афганистана
Девушка на гироскутере. Архивное фото
Отправлять гироскутеры на проезжую часть опасно, считает юрист
LIVE: Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области
Встреча Путина с жителями Калининградской области. Прямая трансляция
Путина удивила стоимость велодорожки в заповеднике на Куршской косе
Путин вспомнил, как вводил запрет на забой бельков
Оман
Оман: страна гор, фьордов, песка и моря
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Голунов пришел на заседание суда в бронежилете
Брендированная витрина с товарами китайского онлайн-магазина AliExpress
Посылки AliExpress теперь выдают в "Пятерочке", "Перекрестке" и "Карусели"
Работа за компьютером
Вьетнам и Конго заинтересовались российской операционной системой "Аврора"
Спутниковая система Гонец, представленная на стенде госкорпорации Роскосмос
В России появится своя спутниковая система телефонной связи
Пара в колпаках Санта Клауса на пляже на Мальдивах
Российские туристы рассказали, как проведут новогодние каникулы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
Лента новостейМолния