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РИА Новости

Ульяновские власти разъяснили законопроект об охоте на собак и кошек

17:41 01.11.2019
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© Fotolia / dimson95Охотник в зимнем лесу
Охотник в зимнем лесу
© Fotolia / dimson95
САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Законопроект Ульяновской области, разрешающий в том числе отстрел бродячих собак и кошек, касается только территорий охотугодий и не распространяется на населенные пункты, сообщил министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.
Ранее министерство сообщило, что на прошедшем охотсовете региона обсуждались изменения в закон о регулировании вопросов в сфере охоты и охотничьего хозяйства. В частности, к охотничьим видам, на которые разрешена охота в рамках регулирования численности, предлагалось отнести бродячих беспородных собак и кошек, серых ворон и бакланов. Указывалось, что члены охотсовета единогласно поддержали изменения.
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В связи с этим глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов сообщил, что направит депутатские запросы главе Ульяновской области Сергею Морозову, а также председателю заксобрания региона с требованием пояснить появившуюся инициативу, противоречащую, по его словам, двум федеральным законам, а также "принципам гуманности и элементарного здравого смысла".
"Подчеркну, что речь идет именно о потенциальном регулировании численности данных животных на территории охотугодий, а не в населенных пунктах", - написал Федоров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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По словам министра, законопроект разработан по просьбе областного общества охотников и рыболовов. Так, в частности, охотпользователи сообщали о том, что находят в лесах трупы косуль, зайчат, растерзанных бродячими собаками. Также поступали жалобы от рыбаков, которые сообщали об увеличении численности бакланов, которые при всей своей массовости наносят вред водным ресурсам, другим птицам и прибрежной растительности. Кроме того, в центр спасения диких птиц неоднократно приносили сов, заклеванных воронами. Дикие кошки, по словам Федорова, разоряют птичьи гнезда, уничтожают молодых птенцов.
"Собаки же, ушедшие с подворий, сформировали дикие стаи, которые бесконтрольно размножаются и обладают признаками волчьих стай, которые опасны как для молодых кабанов, косуль, зайцев, лосят, так и для людей, находящихся в лесу", - написал министр. Он подчеркнул, что подобные законы уже действуют в других регионах. В настоящее время, по словам Федорова, законопроект находится в предпроектной стадии, и в минприроды готовы его обсуждать, корректировать и изменять.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗС Ульяновской области, данный законопроект еще не поступал на рассмотрение депутатов.
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Госдума РФУльяновская областьОбществоПолитика
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