Ульяновские власти разъяснили законопроект об охоте на собак и кошек

САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Законопроект Законопроект Ульяновской области , разрешающий в том числе отстрел бродячих собак и кошек, касается только территорий охотугодий и не распространяется на населенные пункты, сообщил министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.

Ранее министерство сообщило, что на прошедшем охотсовете региона обсуждались изменения в закон о регулировании вопросов в сфере охоты и охотничьего хозяйства. В частности, к охотничьим видам, на которые разрешена охота в рамках регулирования численности, предлагалось отнести бродячих беспородных собак и кошек, серых ворон и бакланов. Указывалось, что члены охотсовета единогласно поддержали изменения.

В связи с этим глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов сообщил, что направит депутатские запросы главе Ульяновской области Сергею Морозову, а также председателю заксобрания региона с требованием пояснить появившуюся инициативу, противоречащую, по его словам, двум федеральным законам, а также "принципам гуманности и элементарного здравого смысла".

"Подчеркну, что речь идет именно о потенциальном регулировании численности данных животных на территории охотугодий, а не в населенных пунктах", - написал Федоров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"

По словам министра, законопроект разработан по просьбе областного общества охотников и рыболовов. Так, в частности, охотпользователи сообщали о том, что находят в лесах трупы косуль, зайчат, растерзанных бродячими собаками. Также поступали жалобы от рыбаков, которые сообщали об увеличении численности бакланов, которые при всей своей массовости наносят вред водным ресурсам, другим птицам и прибрежной растительности. Кроме того, в центр спасения диких птиц неоднократно приносили сов, заклеванных воронами. Дикие кошки, по словам Федорова, разоряют птичьи гнезда, уничтожают молодых птенцов.

"Собаки же, ушедшие с подворий, сформировали дикие стаи, которые бесконтрольно размножаются и обладают признаками волчьих стай, которые опасны как для молодых кабанов, косуль, зайцев, лосят, так и для людей, находящихся в лесу", - написал министр. Он подчеркнул, что подобные законы уже действуют в других регионах. В настоящее время, по словам Федорова, законопроект находится в предпроектной стадии, и в минприроды готовы его обсуждать, корректировать и изменять.