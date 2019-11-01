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РИА Новости

В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

17:13 01.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, что в два раза превышает число обстрелов за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать пятого октября в ЛНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении пяти населенных пунктов ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области, где происходит отвод сил бойцов подразделений ЛНР
Вчера, 14:18РИА Новости
ЛНР и Украина завершили отвод сил в Золотом
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