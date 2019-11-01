В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, что в два раза превышает число обстрелов за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, что в два раза превышает число обстрелов за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать пятого октября в ЛНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении пяти населенных пунктов ЛНР

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.