Участников банды, убившей девять человек, будут судить в Тверской области

Расследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях

Расследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях

© Фото : Следственный комитет России Расследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях

БРЯНСК, 1 ноя - РИА Новости. Участники банды, которые ради завладения жильем топили, расстреливали на кладбище, закапывали людей живьем в землю, пойдут под суд в Участники банды, которые ради завладения жильем топили, расстреливали на кладбище, закапывали людей живьем в землю, пойдут под суд в Тверской области , сообщает СУСК РФ по региону

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении 13 соучастников с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Участники банды обвиняются в убийстве и мошенничестве.

© Фото : Следственный комитет России Расследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях © Фото : Следственный комитет России Расследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях

Следствие отмечает, что житель Тверской области в 2012 году организовал преступную группу, основной целью которой были имущественные преступления. Под прицел участников преступной группы, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, имеющие в собственности квартиры в Москве.

Участники группы предлагали потерпевшим купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость от стоимости квартиры в Москве, а разницу использовать в качестве прибыли. Как отмечает следствие, группа убивала членов семей потерпевших, чтобы облегчить совершение преступлений. После того, как потерпевшие подписывали необходимые документы по купле-продаже квартир, участники банды угощали одиноких москвичей спиртным, в которое подмешивали снотворное. Когда потерпевший засыпал, они топили его или закапывали живым в землю. Некоторых своих жертв они расстреливали на территории кладбища в Тверской области, затем устанавливали оградки и кресты с соседних могил на место захоронения убитых, тщательно скрывая следы преступлений.

© Фото : Следственный комитет России Расследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях © Фото : Следственный комитет России Расследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях

Группа действовала на территории Московской и Тверской области вплоть до марта 2018 года, несмотря на то, что организатор группы в 2016 году скончался. По данным следствия, жертвами банды стали девять человек.

Как отмечает следствие, раскрытие и расследование данных преступлений стало возможным благодаря объединению усилий с Главным управлением уголовного розыска МВД России и регионального УМВД России.