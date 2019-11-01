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РИА Новости

Участников банды, убившей девять человек, будут судить в Тверской области

17:12 01.11.2019 (обновлено: 18:22 01.11.2019)
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© Фото : Следственный комитет РоссииРасследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях
Расследование уголовного дела о черных риелторах, действовавших в Тверской и Московской областях
© Фото : Следственный комитет России
Расследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях
БРЯНСК, 1 ноя - РИА Новости. Участники банды, которые ради завладения жильем топили, расстреливали на кладбище, закапывали людей живьем в землю, пойдут под суд в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении 13 соучастников с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Участники банды обвиняются в убийстве и мошенничестве.
© Фото : Следственный комитет РоссииРасследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях
Расследование уголовного дела о черных риелторах, действовавших в Тверской и Московской областях
© Фото : Следственный комитет России
Расследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях
Следствие отмечает, что житель Тверской области в 2012 году организовал преступную группу, основной целью которой были имущественные преступления. Под прицел участников преступной группы, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, имеющие в собственности квартиры в Москве.
Машина Следственного комитета РФ
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Участники группы предлагали потерпевшим купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость от стоимости квартиры в Москве, а разницу использовать в качестве прибыли. Как отмечает следствие, группа убивала членов семей потерпевших, чтобы облегчить совершение преступлений. После того, как потерпевшие подписывали необходимые документы по купле-продаже квартир, участники банды угощали одиноких москвичей спиртным, в которое подмешивали снотворное. Когда потерпевший засыпал, они топили его или закапывали живым в землю. Некоторых своих жертв они расстреливали на территории кладбища в Тверской области, затем устанавливали оградки и кресты с соседних могил на место захоронения убитых, тщательно скрывая следы преступлений.
© Фото : Следственный комитет РоссииРасследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях
Расследование уголовного дела о черных риелторах, действовавших в Тверской и Московской областях
© Фото : Следственный комитет России
Расследование уголовного дела о "черных риелторах", действовавших в Тверской и Московской областях
Группа действовала на территории Московской и Тверской области вплоть до марта 2018 года, несмотря на то, что организатор группы в 2016 году скончался. По данным следствия, жертвами банды стали девять человек.
Как отмечает следствие, раскрытие и расследование данных преступлений стало возможным благодаря объединению усилий с Главным управлением уголовного розыска МВД России и регионального УМВД России.
"Следствием установлено незаконное отчуждение пяти квартир, стоимость которых составляла от четырех до восьми миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Зал судебных заседаний
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