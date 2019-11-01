Жителя Северной Ирландии обвинили в убийстве мигрантов в Великобритании

Харрисон был задержан по выданному британскими властями европейскому ордеру в Дублине утром 1 ноября и в этот же день предстал перед судом. Представитель полиции заявил на слушаниях, что против подсудимого выдвинуто обвинение по 41 пункту, в частности Харрисон обвиняется в 39 случаях непредумышленных убийств, сговоре с целью незаконного перемещения людей и сговоре с целью содействия нелегальной миграции.