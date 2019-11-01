Жителя Северной Ирландии обвинили в убийстве мигрантов в Великобритании

ЛОНДОН, 1 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Ирландии обвинили в непредумышленном убийстве жителя Северной Ирландии 23-летнего Имона Харрисона, возможно, причастного к гибели 39 мигрантов в фургоне грузовика в Англии.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог. Судебные слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.
4 декабря 2017, 11:58РИА НовостиПроникшие в Британию в грузовике мигранты ели найденный в машине шоколад
Харрисон был задержан по выданному британскими властями европейскому ордеру в Дублине утром 1 ноября и в этот же день предстал перед судом. Представитель полиции заявил на слушаниях, что против подсудимого выдвинуто обвинение по 41 пункту, в частности Харрисон обвиняется в 39 случаях непредумышленных убийств, сговоре с целью незаконного перемещения людей и сговоре с целью содействия нелегальной миграции.
Согласно материалам дела, британские власти считают, что именно Харрисон доставил фургон, в котором впоследствии нашли тела погибших, в бельгийский Зебрюгге перед отправкой его в Британию. Судья Высокого суда Ирландии Дональд Бинчи по завершении кратких предварительных слушаний постановил оставить обвиняемого под стражей до начала рассмотрения дела по существу 11 ноября.