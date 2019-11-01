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РИА Новости

Жителя Северной Ирландии обвинили в убийстве мигрантов в Великобритании

17:01 01.11.2019 (обновлено: 17:02 01.11.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейские в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Ирландии обвинили в непредумышленном убийстве жителя Северной Ирландии 23-летнего Имона Харрисона, возможно, причастного к гибели 39 мигрантов в фургоне грузовика в Англии.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог. Судебные слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.
Полиция в Великобритании. Архивное фото
4 декабря 2017, 11:58РИА Новости
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Харрисон был задержан по выданному британскими властями европейскому ордеру в Дублине утром 1 ноября и в этот же день предстал перед судом. Представитель полиции заявил на слушаниях, что против подсудимого выдвинуто обвинение по 41 пункту, в частности Харрисон обвиняется в 39 случаях непредумышленных убийств, сговоре с целью незаконного перемещения людей и сговоре с целью содействия нелегальной миграции.
Согласно материалам дела, британские власти считают, что именно Харрисон доставил фургон, в котором впоследствии нашли тела погибших, в бельгийский Зебрюгге перед отправкой его в Британию. Судья Высокого суда Ирландии Дональд Бинчи по завершении кратких предварительных слушаний постановил оставить обвиняемого под стражей до начала рассмотрения дела по существу 11 ноября.
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ЭссексСеверная ИрландияВеликобританияВ мире
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