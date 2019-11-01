Дело москвича, обокравшего режиссера Бондарчука, направили в суд

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Лефортовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя столицы, укравшего смартфоны у известных актеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По версии следствия, в августе 41-летний москвич в киностудии на улице Подъемная зашел в гримерную и взял со стеллажа два смартфона, принадлежавших актеру и режиссеру.
29 августа, 20:28РИА НовостиБондарчук отреагировал на сообщения о краже его телефона
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, телефоны принадлежали актеру Евгению Миронову и режиссеру Федору Бондарчуку.
"Похищенное мужчина положил в карман куртки и с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Злоумышленнику предъявлено обвинение в краже. Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей, похищенное имущество возвращено потерпевшим.