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РИА Новости

Дело москвича, обокравшего режиссера Бондарчука, направили в суд

16:56 01.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Лефортовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя столицы, укравшего смартфоны у известных актеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По версии следствия, в августе 41-летний москвич в киностудии на улице Подъемная зашел в гримерную и взял со стеллажа два смартфона, принадлежавших актеру и режиссеру.
Режиссер, продюсер Федор Бондарчук во время работы VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 17 ноября 2018
29 августа, 20:28РИА Новости
Бондарчук отреагировал на сообщения о краже его телефона
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, телефоны принадлежали актеру Евгению Миронову и режиссеру Федору Бондарчуку.
"Похищенное мужчина положил в карман куртки и с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
Злоумышленнику предъявлено обвинение в краже. Уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей, похищенное имущество возвращено потерпевшим.
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Евгений МироновФедор БондарчукМоскваПроисшествия
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