Дело москвича, обокравшего режиссера Бондарчука, направили в суд

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Лефортовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя столицы, укравшего смартфоны у известных актеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По версии следствия, в августе 41-летний москвич в киностудии на улице Подъемная зашел в гримерную и взял со стеллажа два смартфона, принадлежавших актеру и режиссеру.

"Похищенное мужчина положил в карман куртки и с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению", - говорится в сообщении.