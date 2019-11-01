Дочь Деми Мур рассказала, как мать становилась "монстром" из-за наркотиков

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Дочь Дочь Деми Мур Таллула Уиллис рассказала, как менялось поведение матери, когда та употребляла наркотики.

Как заявила девушка на шоу Red Table Talk в фейсбуке, Мур пыталась бороться с зависимостью, но несколько раз срывалась. По словам Таллулы, это было очень тяжелое время для Деми и ее семьи.

"Как будто солнце зашло и появился монстр", — сказала дочь актрисы.

Она отметила, что в такие периоды поведение матери было странным: менялась манера речи, бегали глаза, она становилась более жестокой и агрессивной.

"Это было неприятно и странно", — согласилась с сестрой вторая дочь Мур Румер.

Таллула рассказала, что зависимость матери ее очень расстраивала. Ей приходилось общаться с Мур, как с ребенком.

"Это была не та мама, с которой мы выросли", — добавила она.