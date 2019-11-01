Дочь Деми Мур рассказала, как мать становилась "монстром" из-за наркотиков

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Дочь Деми Мур Таллула Уиллис рассказала, как менялось поведение матери, когда та употребляла наркотики.
Как заявила девушка на шоу Red Table Talk в фейсбуке, Мур пыталась бороться с зависимостью, но несколько раз срывалась. По словам Таллулы, это было очень тяжелое время для Деми и ее семьи.
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"Как будто солнце зашло и появился монстр", — сказала дочь актрисы.
Она отметила, что в такие периоды поведение матери было странным: менялась манера речи, бегали глаза, она становилась более жестокой и агрессивной.
"Это было неприятно и странно", — согласилась с сестрой вторая дочь Мур Румер.
Таллула рассказала, что зависимость матери ее очень расстраивала. Ей приходилось общаться с Мур, как с ребенком.
"Это была не та мама, с которой мы выросли", — добавила она.
В 2019 году Деми Мур опубликовала мемуары Inside Out ("Наизнанку"), в которых рассказала о борьбе с алкоголизмом и наркозависимостью.