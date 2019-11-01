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РИА Новости

Итоги выборов не повлияют на отношения с Россией, заявил лидер Афганистана

16:50 01.11.2019
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© AP Photo / Denis BalibouseПремьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла в штаб-квартире ООН в Женеве, Швейцария
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла в штаб-квартире ООН в Женеве, Швейцария
© AP Photo / Denis Balibouse
ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Афганистаном сохранится вне зависимости от результатов недавних выборов в стране, заявил главное исполнительное лицо республики Афганистан Абдулла Абдулла на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Я очень рад этой встрече, благодарю вас за возможность встретиться, за уделённое время. Хотел бы выразить также благодарность за поддержу, которую вы оказываете мирному процессу, а также за укрепление связей между нашими странами. Мы провели выборы, однако их результаты станут известны только через несколько дней, быть может, через несколько недель. Но вне зависимости от результатов этих выборов сохранятся связи дружбы и сотрудничества между нашими странами", - заявил Абдулла Абдулла в ходе переговоров.
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Абдулла АбдуллаДмитрий МедведевАфганистанРоссияВ мире
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