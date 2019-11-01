Итоги выборов не повлияют на отношения с Россией, заявил лидер Афганистана

"Я очень рад этой встрече, благодарю вас за возможность встретиться, за уделённое время. Хотел бы выразить также благодарность за поддержу, которую вы оказываете мирному процессу, а также за укрепление связей между нашими странами. Мы провели выборы, однако их результаты станут известны только через несколько дней, быть может, через несколько недель. Но вне зависимости от результатов этих выборов сохранятся связи дружбы и сотрудничества между нашими странами", - заявил Абдулла Абдулла в ходе переговоров.