Строители трассы "Таврида" завершили монтаж плиты над пещерой

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Генподрядчик строительства трассы "Таврида" в Крыму АО "ВАД" закончил монтаж плиты над пещерой в районе поселка Зуя в Белогорском районе, сообщил журналистам пресс-секретарь республиканского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.
"Монтаж плиты над пещерой завершён в соответствии с графиком, сейчас на этом участке ведётся отсыпка земляного полотна и работают катки. Если позволит погода, в течение месяца закончим укладку асфальтобетона и в декабре пустим здесь транспорт", - сказал Назаров.
Ранее строители трассы "Таврида" построили временную дорогу протяженностью 900 метров для объезда участка, где была обнаружена карстовая пещера. Дорога проложена по холму, и водители большегрузного транспорта испытывают затруднения при подъеме, создавая пробку.
Трасса "Таврида" - дорога первой технической категории, на которой нет резких спусков и подъемов, поэтому запуск движения над пещерой даст возможность свободного бесперебойного проезда до Симферополя, отметил Назаров.
Карстовая полость, пещера длиной более километра, была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства "Тавриды". Спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных. Было принято решение создать конструкцию над полостью для прокладки трассы.
15 августа 2018, 07:32РИА НовостиАрхеология в Крыму - по трассе "Таврида" через века и километры