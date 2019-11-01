Строители трассы "Таврида" завершили монтаж плиты над пещерой

Автомобильное движение на участке трассы "Таврида" в Крыму. Архивное фото

Автомобильное движение на участке трассы "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Генподрядчик строительства трассы "Таврида" в Генподрядчик строительства трассы "Таврида" в Крыму АО "ВАД" закончил монтаж плиты над пещерой в районе поселка Зуя в Белогорском районе, сообщил журналистам пресс-секретарь республиканского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

"Монтаж плиты над пещерой завершён в соответствии с графиком, сейчас на этом участке ведётся отсыпка земляного полотна и работают катки. Если позволит погода, в течение месяца закончим укладку асфальтобетона и в декабре пустим здесь транспорт", - сказал Назаров.

Ранее строители трассы "Таврида" построили временную дорогу протяженностью 900 метров для объезда участка, где была обнаружена карстовая пещера. Дорога проложена по холму, и водители большегрузного транспорта испытывают затруднения при подъеме, создавая пробку.

Трасса "Таврида" - дорога первой технической категории, на которой нет резких спусков и подъемов, поэтому запуск движения над пещерой даст возможность свободного бесперебойного проезда до Симферополя, отметил Назаров.