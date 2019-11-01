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РИА Новости
РИА Наука

Раскрыта загадка ископаемых зубов, найденных полвека назад на Аляске

16:45 01.11.2019
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© Julius CsotonyiТак в представлении художника выглядели животные, обитавший в миоценовое время на территории Юкона
Так в представлении художника выглядели животные, обитавший в миоценовое время на территории Юкона
© Julius Csotonyi
Так в представлении художника выглядели животные, обитавший в миоценовое время на территории Юкона
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что фрагмент зуба неизвестного животного, пролежавший в музее более 45 лет, принадлежит древнему носорогу, обитавшему на Юконе 8-9 миллионов лет назад. Никогда раньше на территории Северной Америки не находили такие древние остатки крупных млекопитающих . Результаты исследования опубликованы в журнале American Museum Novitates.
В 1973 году канадская учительница по имени Джоан Ходгинс вместе со своими учениками отправилась в поход по окрестностям города Уайтхорс (территория Юкон, Канада). Исследуя отвалы медного рудника, туристы наткнулись на обломки окаменелостей — фрагменты зубов и костей каких-то животных.
Определить, каким видам они принадлежат, на тот момент не представлялось возможным, и были переданы в коллекцию окаменелостей правительства Юкона в Уайтхорсе. Находки ископаемых позвоночных в палеогеновых и неогеновых породах северной Канады чрезвычайно редки и каждая из них — событие.
Окаменелости пролежали в музее четыре с половиной десятилетия, прежде чем исследователи из Канады, Германии и США во главе с Джелин Эберле (Jaelyn Eberle) из Музея естественной истории Университета Колорадо взялись за их изучение.
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Ученые исследовали фрагменты зубов, на которых сохранилась эмаль, с помощью сканирующего электронного микроскопа, позволяющего увидеть мельчайшие детали структуры материала.
Эмаль зубов млекопитающих по своей кристаллической структуре настолько индивидуальна, что по ней, как по отпечаткам пальцев, можно определить, какому животному она принадлежала. Оказалось, что образцы несут в себе отчетливые признаки, характерные для дальних родственников носорогов, относящихся к семейству Rhinocerotidae.
"Информации недостаточно, чтобы определить точный вид носорога, — приводятся слова Джелин Эберле в пресс-релизе Университета Колорадо. — Но, возможно, животное было похоже на своих современников, обитавших на юге американского континента. Оно, скорее всего, было примерно того же размера или меньше, чем сегодняшние черные носороги, питалось листьями и у него не было рога".
В других обломках ученые идентифицировали фрагмент пяточной кости какого-то парнокопытного (возможно, древнего оленя), кусочки панциря черепах Chrysemys и Hesperotestudo, а также фрагмент небной кости рыбы рода Esox — предка современной щуки.
"У нас на Юконе огромное количество окаменелостей млекопитающих ледникового периода, таких как шерстистые мамонты, древние лошади и львы", — говорит соавтор исследования палеонтолог правительства Юкона Грант Зазула (Grant Zazula). — Но это первый случай находки древних млекопитающих, живших до ледникового периода".
© Фото : University of Colorado at Boulderg / Grant Zazula / Yukon FossilsОкаменелости миоценового возраста, участвовавшие в исследовании: два обломка панциря черепах (вверху), кость рыбы – предка современной щуки (в центре), два фрагменты зубов древнего носорога (внизу)
Окаменелости миоценового возраста, участвовавшие в исследовании: два обломка панциря черепах (вверху), кость рыбы – предка современной щуки (в центре), два фрагменты зубов древнего носорога (внизу)
© Фото : University of Colorado at Boulderg / Grant Zazula / Yukon Fossils
Окаменелости миоценового возраста, участвовавшие в исследовании: два обломка панциря черепах (вверху), кость рыбы – предка современной щуки (в центре), два фрагменты зубов древнего носорога (внизу)
Открытие уникально тем, что ученым удалось по весьма фрагментарным обломкам восстановить целое биологическое сообщество, заполнив существовавший до этого пробел в палеонтологической летописи Юкона.
Находки теплолюбивых черепах подтверждают вывод о том, что климат Северной Америки в неогене был намного теплее, чем сейчас, сделанный ранее на основании анализа ископаемых растений.
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