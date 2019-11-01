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РИА Новости

Власти Москвы опровергли утечку персональных данных с сайта мэра

16:41 01.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЗдание Мэрии Москвы
Здание Мэрии Москвы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взлома или утечки персональных данных с сайта мэра и правительства Москвы не было, акты историко-культурной экспертизы были размещены в соответствии с законодательством России, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Ранее РБК опубликовал материал, согласно которому личные данные более 100 контрагентов мэрии Москвы оказались в открытом доступе на официальном сайте. В частности, в открытом доступе оказались персональная информация архитекторов-реставраторов. Речь идет о 30 актах государственной историко-культурной экспертизы в разделе "Документы Департамента культурного наследия".
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"Взлома или утечки данных с портала mos.ru не было. Данная информация на портале была размещена в соответствии с требованиями законодательства РФ. В частности, в соответствии с 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и постановлением правительства РФ №569 "Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе". Согласно законодательству, акты историко-культурной экспертизы должны быть размещены в сети интернет в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения экспертизы со всеми имеющимися приложениями, о чем обязаны знать эксперты, с которыми заключен договор", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в департаменте, эксперты самостоятельно прикрепили в виде приложения договоры, где были указаны их персональные данные. Эти акты в полном виде были опубликованы в интернете. В настоящее время данные акты с персональными данными удалены с портала. Кроме того, экспертам дополнительно будут даны разъяснения.
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