Власти Москвы опровергли утечку персональных данных с сайта мэра

"Взлома или утечки данных с портала mos.ru не было. Данная информация на портале была размещена в соответствии с требованиями законодательства РФ. В частности, в соответствии с 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и постановлением правительства РФ №569 "Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе". Согласно законодательству, акты историко-культурной экспертизы должны быть размещены в сети интернет в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения экспертизы со всеми имеющимися приложениями, о чем обязаны знать эксперты, с которыми заключен договор", - сообщили в пресс-службе.