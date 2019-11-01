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РИА Новости
Культура

Музей современного искусства "Гараж" объявил планы на 2020 год

17:28 01.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание музея современного искусства "Гараж" в Парке Горького
Здание музея современного искусства Гараж в Парке Горького
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Выставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985", десятый по счету "Арт-эксперимент", где все желающие смогут посетить парфюмерный мастер-класс, а также проект "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" пройдут в Музее современного искусства "Гараж" в новом выставочном сезоне 2020 года, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
"Выставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985" основана на архивной коллекции Музея "Гараж". Проект куратора Каспарса Ванагса (Рига) исследует человеческую склонность к тайне и ритуализованным формам "засекречивания". Архивные материалы, хранящиеся в "Гараже", погружаются в богатый контекст социальной истории, показанный через связи с находками в других публичных и частных коллекциях", - говорится в сообщении.
Юбилейный, десятый по счету "Арт-эксперимент" пройдет в январе следующего года и будет посвящен поэтическим, магическим и мнемоническим свойствам запахов. Все желающие смогут посетить парфюмерный мастер-класс, поучаствовать в процессе газоанализа и получить портрет своего запаха, составить целительный цветочный букет и познакомиться с ольфакторным искусством.
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Кроме того, 31 января откроется выставка Atelier E.B "Прохожий" – совместный проект дизайнера Беки Липскомб и художницы Люси Маккензи. "Маккензи и Липскомб считают потребителями моды не только тех, кто покупает вещи из актуальных коллекций, но и "прохожих" — тех, кто мимоходом разглядывает витрины магазинов или следит за творчеством дизайнеров в журналах, книгах, на выставках или в интернете. Выставка "Прохожий" — проект пограничного жанра. В нем встречаются музейные и магазинные витрины, архивные материалы по истории моды, этнографических музеев и со всемирных выставок и поп-ап-магазин, в котором можно примерить и купить вещи марки Atelier E.B.", - сообщили в музее.
Также "Гараж" подготовил масштабный проект "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969" совместно с самаркандским художественным критиком Алексеем Улько и российской художницей Александрой Сухаревой.
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"Представленные на выставке работы свидетельствуют и повествуют о жизни, творчестве и личной трагедии людей, живших в первой половине ХХ века в Российской империи, а затем в СССР, чьи авторские поиски были тесно связаны со "сверхчувственным" познанием мира", - добавили в пресс-службе.
Среди других проектов музея: проект казахского художника Ербосына Мельдибекова "Трансформер", инсталляция аргентинского художника Томаса Сарасено и проект художницы Моники Сосновской "Упражнения на конструкцию. Сгибание", в котором она последовательно подвергает различным деформациям готовые функциональные структуры.
Отмечается, что с 12 июня по 18 октября в "Гараже" пройдет 2-я Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей". "Масштабное исследование текущей ситуации в отечественном искусстве. Придуманный для активации художественной среды не меньше, чем для воодушевления зрителей, второй выпуск Триеннале Музея "Гараж" работает как ироничный анализ систем отношений, действующих в российском искусстве", - сообщили в музее.
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