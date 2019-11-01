Помпео обсудил с Чавушоглу взаимные интересы США и Турции в Сирии

"Вчера я провел очень хороший разговор с главой МИД Турции Чавушоглу касательно наших взаимных интересов с Сирии. Я подчеркнул важность совместного заявления от 17 октября и того, чтобы все турецкие, поддерживаемые Турцией силы и РПК/YPG в этом регионе продолжали придерживаться его", - написал Помпео в Twitter .

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.