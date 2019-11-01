Мутко рассказал о поддержке регионов в низким уровнем социального развития

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. До 100 миллиардов рублей в течение пяти лет планируется выделить на поддержку десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития, заявил вице-премьер России До 100 миллиардов рублей в течение пяти лет планируется выделить на поддержку десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития, заявил вице-премьер России Виталий Мутко

"Мы рассматриваем в течение пяти лет до 100 миллиардов рублей пока на меры поддержки этих десяти субъектов (с низким социально-экономическим развитием)", - сказал Мутко по итогам заседания правкомиссии по региональному развитию.

Вице-премьер уточнил, что такая поддержка необходима для решения наиболее острых вопросов и в качестве дополнительного стимула для развития этих регионов.