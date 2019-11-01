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РИА Новости

Мутко рассказал о поддержке регионов в низким уровнем социального развития

15:46 01.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВиталий Мутко
Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Виталий Мутко. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. До 100 миллиардов рублей в течение пяти лет планируется выделить на поддержку десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
"Мы рассматриваем в течение пяти лет до 100 миллиардов рублей пока на меры поддержки этих десяти субъектов (с низким социально-экономическим развитием)", - сказал Мутко по итогам заседания правкомиссии по региональному развитию.
Вице-премьер уточнил, что такая поддержка необходима для решения наиболее острых вопросов и в качестве дополнительного стимула для развития этих регионов.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте объявил о решении назначить кураторов из федерального правительства для регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Куратором поручено представить индивидуальный план развития таких регионов.
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Виталий МуткоРоссияЭкономика
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