Фильмы "ТОК" посмотрели более тысячи участников форума "Сообщество"

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Более тысячи участников двухдневного итогового форума общественной палаты "Сообщество", который завершился в пятницу в столичном Гостином дворе, посмотрели фильмы входящего в медиагруппу Более тысячи участников двухдневного итогового форума общественной палаты "Сообщество", который завершился в пятницу в столичном Гостином дворе, посмотрели фильмы входящего в медиагруппу "Россия сегодня" интернет-СМИ "ТОК". Оно выступило информационным партнером слета, венчавшего годовую форумную кампанию ОП РФ.

В рамках выставочной программы форума "ТОК" показал свои документальные фильмы "Дом на Заячьем проспекте", ""Доброта"" спешит на помощь", "Ленин. Версия 2.0" и "#МечтаСониРыбиной". "Дом на Заячьем проспекте" — это документальный очерк о жизни и творчестве воспитанников психоневрологического интерната под Петергофом. ""Доброта"" спешит на помощь" — история бабушки-блокадницы, которая ежедневно на "ГАЗели" с надписью "Доброта" развозит помощь малоимущим. "Ленин. Версия 2.0" рассказывает о бывшем детдомовце, который изображает Ленина на Красной площади, а все сбережения отправляет сиротам. "#МечтаСониРыбиной" — фильм о желании онкобольного ребенка сделать мир немного добрее, после смерти десятилетней девочки ее мечту воплотили в десятках городов России.

Фильмы транслировались на информационном кубе и получили высокие оценки экспертов и участников форума. "Считаю, что именно такой формат подачи социальной информации сейчас актуален и четко попадает, не в голову, а, я бы сказала, прямо в душу", – отметила член общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова. "В фильме "’Доброта’ спешит на помощь" показан прекрасный живой пример, которых нам так не хватает . "ТОК" – блестящий проект. Я вас поздравляю и желаю всяческих успехов", – сказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

"Актуальное содержание, необычный и современный формат – звук и то, как снято - все это привлекает внимание, погружаешься в эту реальность. Герой фильма "Дом на Заячьем проспекте" – человек с особенностями развития, это тема актуальна сейчас и будет актуальна в ближайшие годы, потому что таких людей становится все больше, об этом говорят медики, психиатры. Проблема их жизнеустройства, восприятия в обществе, коммуникация с ними – одна из первостепенных. Мы должны научиться понимать таких людей", – подчеркнула Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально-ориентированных НКО.

Участники "Сообщества" обсудили ход реализации масштабных национальных проектов. В течение 2019 года аналогичные двухдневные форумы прошли в четырех федеральных округах страны — в Махачкале, Улан-Удэ, Архангельске и Белгороде. Еще два малых форума состоялись во Владикавказе и Мичуринске. Накануне открытия каждой из дискуссионных площадок в рамках нулевого дня работы форума члены ОП РФ проводили выездные общественные проверки, встречи с гражданами и представителями местных администраций. По итогам работы "Сообщества" будут подготовлены предложения, адаптированные для эффективного диалога общества и власти.

"ТОК" — это интернет-СМИ, которое создает видео в мобильном формате. — это интернет-СМИ, которое создает видео в мобильном формате.