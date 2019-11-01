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РИА Новости

Туристов в Эстонии предупредили о росте числа ДТП с военной техникой

15:11 01.11.2019 (обновлено: 16:48 01.11.2019)
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© Фото : Estonian Defence Forces/ Ardi Hallismaa Учения "Весенний шторм-2017" в Эстонии
Учения Весенний шторм-2017 в Эстонии
© Фото : Estonian Defence Forces/ Ardi Hallismaa
Учения "Весенний шторм-2017" в Эстонии. Архивное фото
ТАЛЛИН, 1 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии предупредило российских туристов об увеличении числа ДТП с военной техникой из-за проходящих в республике учений НАТО и призвало их к осторожности на дорогах.
В сентябре Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что в первом полугодии 2019 года Эстонию посетили 847 тысяч россиян.
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"С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих Эстонскую Республику, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление. Будьте предельно бдительны и осторожны", - говорится в сообщении посольства, размещенном в пятницу в Twitter.
В Эстонии с 26 октября до 9 ноября проходят учения НАТО Tractable, в ходе которых в республику прибывают 800 британских военнослужащих и 200 единиц тяжелой техники, которые в порядке ротации заменят дислоцированный в стране британский контингент международного батальона НАТО.
В ходе учений подразделения эстонских Сил обороны и военизированного ополчения Кайтселиит отрабатывают навыки по приему прибывающих в Эстонию союзников и оказанию им поддержки. Колонны военной техники продвигаются по дорогам республики, затрудняя движение гражданских транспортных средств.
В четверг на шоссе Таллнн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП с участием военного грузовика, у которого отказали тормоза. Водителю не удалось избежать столкновения с автомобилем, которые ехал впереди. Он врезался в едущий впереди автомобиль, а тот - в следующий. Таким образом из десяти транспортных средств в колонне пострадали четыре автомобиля, еще два съехали в кювет. В ДТП пострадал водитель грузовика, у которого отказали тормоза. Его доставили в клинику Тартуского университета.
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