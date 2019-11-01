Туристов в Эстонии предупредили о росте числа ДТП с военной техникой

В Эстонии с 26 октября до 9 ноября проходят учения НАТО Tractable, в ходе которых в республику прибывают 800 британских военнослужащих и 200 единиц тяжелой техники, которые в порядке ротации заменят дислоцированный в стране британский контингент международного батальона НАТО.

ℹ️ С учетом возросшего числа российских граждан, посещающих ЭР, обращаем внимание на участившиеся военные учения на территории ЭР и рост числа ДТП с участием военной техники, что само по себе отнюдь не позитивное явление. Будьте предельно бдительны и осторожны❗️. Фото:Postimees pic.twitter.com/33zui1jipg

В четверг на шоссе Таллнн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП с участием военного грузовика, у которого отказали тормоза. Водителю не удалось избежать столкновения с автомобилем, которые ехал впереди. Он врезался в едущий впереди автомобиль, а тот - в следующий. Таким образом из десяти транспортных средств в колонне пострадали четыре автомобиля, еще два съехали в кювет. В ДТП пострадал водитель грузовика, у которого отказали тормоза. Его доставили в клинику Тартуского университета.