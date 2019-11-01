Творческая встреча с рок-музыкантом Гариком Сукачевым

В мероприятии также примут участие:
- рок-музыкант Сергей ГАЛАНИН;
- модельер, художник-постановщик Андрей ШАРОВ;
- художник Александр ПЕТЛЮРА;
- фотограф Игорь ВЕРЕЩАГИН.
Гарик Сукачев в свой юбилей подарки не только принимает, но и дарит. И таким подарком для многочисленных поклонников легендарного рок-музыканта станет концертный тур "GO!", который пройдет в ноябре в Москве и Санкт-Петербурге, и новая пластинка под названием "246", работа над которой шла три года. В рамках мероприятия также будут продемонстрированы отрывки из фильмов "Кризис среднего возраста", "Праздник", "Дом солнца".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- рок-музыкант Сергей ГАЛАНИН;
- модельер, художник-постановщик Андрей ШАРОВ;
- художник Александр ПЕТЛЮРА;
- фотограф Игорь ВЕРЕЩАГИН.
Гарик Сукачев в свой юбилей подарки не только принимает, но и дарит. И таким подарком для многочисленных поклонников легендарного рок-музыканта станет концертный тур "GO!", который пройдет в ноябре в Москве и Санкт-Петербурге, и новая пластинка под названием "246", работа над которой шла три года. В рамках мероприятия также будут продемонстрированы отрывки из фильмов "Кризис среднего возраста", "Праздник", "Дом солнца".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/