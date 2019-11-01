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РИА Новости

Творческая встреча с рок-музыкантом Гариком Сукачевым

15:08 01.11.2019 (обновлено: 15:10 01.11.2019)
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8 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча с рок-музыкантом Гариком Сукачевым, приуроченная к его 60-летнему юбилею, который состоится 1 декабря.
В мероприятии также примут участие:
- рок-музыкант Сергей ГАЛАНИН;
- модельер, художник-постановщик Андрей ШАРОВ;
- художник Александр ПЕТЛЮРА;
- фотограф Игорь ВЕРЕЩАГИН.

Гарик Сукачев в свой юбилей подарки не только принимает, но и дарит. И таким подарком для многочисленных поклонников легендарного рок-музыканта станет концертный тур "GO!", который пройдет в ноябре в Москве и Санкт-Петербурге, и новая пластинка под названием "246", работа над которой шла три года. В рамках мероприятия также будут продемонстрированы отрывки из фильмов "Кризис среднего возраста", "Праздник", "Дом солнца".

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