Творческая встреча с рок-музыкантом Гариком Сукачевым

2

8 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет творческая встреча с рок-музыкантом Гариком Сукачевым, приуроченная к его 60-летнему юбилею, который состоится 1 декабря.