В Китае школьники начали носить обручи для контроля внимательности

Речь идет о нейрокомпьютерном интерфейсе, измеряющем биотоки мозга. Оно стоит около 3500 юаней (около 497 долларов). Обруч оценивает концентрацию учеников во время уроков. Эти отметки могут в режиме реального времени передаваться на компьютер преподавателя. Также устройство умеет составлять рейтинги.

Согласно классической теории когнитивной психологии, в разном возрасте у людей разная продолжительность концентрации внимания. У детей это время составляет 10-15 минут, у учеников младшей школы может достигать 30-40 минут, а у молодых людей не превышает 50 минут. Поэтому уроки в школе длятся 45-50 минут, тем не менее, 20-50% этого времени школьники "витают в облаках". Эта рассеянность в той или иной степени присуща всем людям.