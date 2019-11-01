В Китае школьники начали носить обручи для контроля внимательности

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ученики младшей школы в китайской провинции Чжэцзян носят на головах обручи, контролирующие их внимательность, сообщает газета Beijing News.
Речь идет о нейрокомпьютерном интерфейсе, измеряющем биотоки мозга. Оно стоит около 3500 юаней (около 497 долларов). Обруч оценивает концентрацию учеников во время уроков. Эти отметки могут в режиме реального времени передаваться на компьютер преподавателя. Также устройство умеет составлять рейтинги.
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Обручи измеряют электрические сигналы нейронных клеток мозга, но не могут отследить активность миллиардов клеток мозга, поэтому устройство может ошибаться, добавляет при этом издание.
Согласно классической теории когнитивной психологии, в разном возрасте у людей разная продолжительность концентрации внимания. У детей это время составляет 10-15 минут, у учеников младшей школы может достигать 30-40 минут, а у молодых людей не превышает 50 минут. Поэтому уроки в школе длятся 45-50 минут, тем не менее, 20-50% этого времени школьники "витают в облаках". Эта рассеянность в той или иной степени присуща всем людям.