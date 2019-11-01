Число преступлений с использованием IT в России удвоилось

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Количество преступлений с использованием информационных технологий выросло в России вдвое в прошлом году, за девять месяцев этого года рост составил 70%, сообщили в пресс-центре МВД России со ссылкой на выступление главы ведомства Количество преступлений с использованием информационных технологий выросло в России вдвое в прошлом году, за девять месяцев этого года рост составил 70%, сообщили в пресс-центре МВД России со ссылкой на выступление главы ведомства Владимира Колокольцева

"Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года – почти на 70%", – заявил Колокольцев на заседании коллегии МВД России.

Как добавил Колокольцев, сегодня посредством интернета воруется чужое имущество, продаются и покупаются наркотики, оружие, люди, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок.

"В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц", – подчеркнул Колокольцев.

Также глава МВД отметил, что помимо борьбы с мошенничеством, важной задачей является мониторинг, блокировка и удаление противоправного контента.