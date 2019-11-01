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РИА Новости

Число преступлений с использованием IT в России удвоилось

15:05 01.11.2019
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© Depositphotos / cendecedНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / cendeced
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Количество преступлений с использованием информационных технологий выросло в России вдвое в прошлом году, за девять месяцев этого года рост составил 70%, сообщили в пресс-центре МВД России со ссылкой на выступление главы ведомства Владимира Колокольцева.
"Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года – почти на 70%", – заявил Колокольцев на заседании коллегии МВД России.
Как добавил Колокольцев, сегодня посредством интернета воруется чужое имущество, продаются и покупаются наркотики, оружие, люди, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок.
"В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц", – подчеркнул Колокольцев.
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Также глава МВД отметил, что помимо борьбы с мошенничеством, важной задачей является мониторинг, блокировка и удаление противоправного контента.
"Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки и мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов, интернет-пирамид", - заключил министр.
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МВД РФВладимир КолокольцевРоссияБезопасность
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