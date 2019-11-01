В Тюменской области запустили интернет-платформу "Советник губернатора"

"Интернет-технологии помогают нам быть ближе друг к другу, быстро обмениваться мнениями и идеями. Мы создали платформу, где каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и вопросов, важных для всех нас. Недавно мы провели серию фокус-групп, на которых спрашивали, почему молодые люди откладывают рождение детей? Что помогает или мешает им быть счастливыми родителями? Как материнство влияет на жизнь женщины и семьи? Было названо много факторов", - написал губернатор в соцсетях.