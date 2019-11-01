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РИА Новости
Тюменская область

В Тюменской области запустили интернет-платформу "Советник губернатора"

14:59 01.11.2019
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© Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1)Вид Тюмени
Вид Тюмени
© Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1)
ТЮМЕНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Уникальную интернет-платформу "Советник губернатора" для обсуждения региональных проектов и вопросов открыли в Тюменской области, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Интернет-технологии помогают нам быть ближе друг к другу, быстро обмениваться мнениями и идеями. Мы создали платформу, где каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и вопросов, важных для всех нас. Недавно мы провели серию фокус-групп, на которых спрашивали, почему молодые люди откладывают рождение детей? Что помогает или мешает им быть счастливыми родителями? Как материнство влияет на жизнь женщины и семьи? Было названо много факторов", - написал губернатор в соцсетях.

Он призвал жителей региона регистрироваться на сайте и становиться частью большого открытого сообщества. "Я уверен, что в экспертное сообщество войдут тысячи активных жителей Тюменской области", - резюмировал он.
Процесс регистрации на сайте займет несколько минут потребуется лишь адрес электронной почты, здесь же размещена анкета пользователя, в которой необходимо указать место жительства и контактные данные. Созданный аккаунт дает возможность принять участие в следующих проектах на этой платформе. Полученные данные используются обобщенно, анонимность гарантируется.
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