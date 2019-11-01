Губернатор Омской области договорился с "Яндексом" о цифровизации экономики

ОМСК, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в пятницу подписал соглашение о взаимодействии в цифровизации экономики региона с руководителем по развитию бизнеса компании "Яндекс" в России Алексеем Федотовым, сообщает облправительство.
Соглашение касается в первую очередь сотрудничества в сфере транспорта. Повысить уровень цифровизации экономики региона и безопасность дорожного движения планируется в том числе через внедрение электронного путевого листа (ЭПЛ). Рабочий прототип ЭПЛ был разработан "Яндексом" и представлен в июне этого года. Омская область примет участие в пилотном проекте компании.
Новая технология дает возможность формировать в цифровом, а не в бумажном, виде путевые листы, оформляемые для транспортных предприятий. Перевозчикам это позволит снизить затраты на организацию предрейсовых осмотров, а водителям - выиграть несколько часов рабочего времени в неделю. Рабочий прототип уже прошел тестирование.
"Ключевое, что таким электронным путевым листом могут пользоваться предприятия не только государственной и муниципальной формы собственности, но и частные перевозчики. Они более гибкие, умеют считать деньги и одни из первых, кто заинтересован в такой новации, в цифровизации сферы транспорта. Сейчас мы рассматриваем в Омске две точки удаленного доступа для медицинского осмотра, выбираем места, чтобы водители могли бы приезжать не только в автопарк на другой конец города, но и проходить освидетельствование в автоматическом режиме с помощью телемедицины", - сказал Бурков.
По словам главы региона, внедрение электронного путевого листа - начало большого пути, который в дальнейшем может сэкономить средства автоперевозчиков, средства бюджета и даст более серьезный контроль за перевозчиками со стороны надзорных органов, что непосредственно влияет на безопасность перевозок.
В свою очередь топ-менеджер "Яндекса" подтвердил, что ближайших планах компании в Омске - развитие сервисов, направленных на безопасность дорожного движения, запуск электронного путевого листа, развитие сервисов Яндекс.Транспорт, Яндекс.Такси, запуск Яндекс.Лицея и ряда других социальных проектов.