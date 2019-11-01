Губернатор Омской области договорился с "Яндексом" о цифровизации экономики

"Ключевое, что таким электронным путевым листом могут пользоваться предприятия не только государственной и муниципальной формы собственности, но и частные перевозчики. Они более гибкие, умеют считать деньги и одни из первых, кто заинтересован в такой новации, в цифровизации сферы транспорта. Сейчас мы рассматриваем в Омске две точки удаленного доступа для медицинского осмотра, выбираем места, чтобы водители могли бы приезжать не только в автопарк на другой конец города, но и проходить освидетельствование в автоматическом режиме с помощью телемедицины", - сказал Бурков.