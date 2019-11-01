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РИА Новости

Студентов и школьников приглашают на тренинг "Дверь в предпринимательство"

14:42 01.11.2019 (обновлено: 15:26 01.11.2019)
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© Фото : АНО «Развитие человеческого капитала»Студентов и школьников приглашают на тренинг "Дверь в предпринимательство"
Студентов и школьников приглашают на тренинг Дверь в предпринимательство
© Фото : АНО «Развитие человеческого капитала»
МОСКВА, 1 ноя - АНО "Развитие человеческого капитала". Для московских старшеклассников и студентов, планирующих связать свою жизнь с предпринимательством и развивать собственные бизнес-проекты, 3 ноября 2019 года состоится бесплатный тренинг "Дверь в предпринимательство".
Всего за один день участники получат базовые знания о предпринимательстве от авторитетных спикеров – уже состоявшихся предпринимателей. В интерактивном формате ребята узнают, как придумать идею для стартапа, сформировать целевую аудиторию, разработать бизнес-модель, считать финансовые показатели бизнеса, настроить бизнес-процессы и многое другое. Работа происходит в командах по 10 человек, которые выполняют задания, а затем обсуждают результаты.
Однодневные тренинги по воскресеньям являются составляющей "Бизнес-Уикенда" - городского проекта для московских школьников, студентов колледжей и вузов, который поможет молодым людям открыть в будущем своё дело. Цель проекта – показать школьникам и студентам дополнительный путь развития и карьерного роста через предпринимательскую деятельность, обучение основам предпринимательства и поддержка предпринимательских инициатив. Проект включает в себя такие мероприятия, как тренинги с лекциями спикеров-практиков, деловые игры, экспертные сессии, акселерационные программы и углубленное обучение.
С 20 октября 2018 года занятия в рамках проекта "Бизнес-Уикенд" посетили более 30 000 школьников, студентов колледжей и вузов города Москвы.
Место проведения: Технопарк "Нагатино", Варшавское шоссе, 28А.
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