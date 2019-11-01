В Хэйлунцзянском университете отметили "70 лет русской литературы в Китае"

МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В Хэйлунцзянском университете в четверг состоялось мероприятие на тему "70 лет русской литературы в Китае". Сотни преподавателей и студентов, ценителей русской литературы, говорили о классической русской литературе, как одной из серьезных составляющих мировой литературы.
Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков высоко оценил большой вклад издательства "Народная литература" в распространение русской литературы и выразил искреннюю благодарность переводчикам. Он вручил почетную грамоту Ван Чжиляну, который перевел произведение "Евгений Онегин" на китайский язык.
Известный современный переводчик, президент Китайской ассоциации по исследованию русской литературы Лю Вэньфэй отметил, что выпуск новой серии книг известных произведений зарубежной классической литературы свидетельствует о том, что эти произведения – настоящие литературные шедевры, которые интересны молодому поколению читателей, и они оказывают большое влияние на китайскую современную литературу.