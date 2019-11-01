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РИА Новости
Камчатский край

Жители Камчатки первыми в России написали этнографический диктант

14:34 01.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастница всероссийской акции "Большой этнографический диктант"
Участница всероссийской акции Большой этнографический диктант
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя - РИА Новости. Жители Камчатки первыми в России написали Большой этнографический диктант, в крае работали 34 площадки, в том числе, в музее "Вулканариум", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.

"Большой этнографический диктант проходит в преддверии замечательного праздника – Дня народного единства. Для Камчатки это не пустые слова, на территории нашего полуострова проживают представители более чем 130 народностей и национальностей. Очень важно, что в рамках этого диктанта мы еще лучше узнаем культуру и историю народов, живущих на Камчатке", – отметил губернатор Владимир Илюхин, который также посетил интерактивный научно-популярный музей.

Подготовкой и проведением акции в регионе занималось агентство по внутренней политике Камчатского края. Участникам необходимо было за 45 минут ответить на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для субъекта.
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