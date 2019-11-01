Жители Камчатки первыми в России написали этнографический диктант

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя - РИА Новости. Жители Камчатки первыми в России написали Большой этнографический диктант, в крае работали 34 площадки, в том числе, в музее "Вулканариум", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
"Большой этнографический диктант проходит в преддверии замечательного праздника – Дня народного единства. Для Камчатки это не пустые слова, на территории нашего полуострова проживают представители более чем 130 народностей и национальностей. Очень важно, что в рамках этого диктанта мы еще лучше узнаем культуру и историю народов, живущих на Камчатке", – отметил губернатор Владимир Илюхин, который также посетил интерактивный научно-популярный музей.
Подготовкой и проведением акции в регионе занималось агентство по внутренней политике Камчатского края. Участникам необходимо было за 45 минут ответить на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для субъекта.