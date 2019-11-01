Лавров проведет переговоры с главой МИД Бурунди 5 ноября в Москве

ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 5 ноября в Москве проведет переговоры с коллегой из Бурунди Эзекилем Нибигира, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пятого ноября глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Бурунди, который будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, главы МИД РФ и Бурунди обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений двух стран, уделят внимание практическим вопросам продвижения взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.