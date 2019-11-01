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РИА Новости

Лавров проведет переговоры с главой МИД Бурунди 5 ноября в Москве

14:21 01.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 5 ноября в Москве проведет переговоры с коллегой из Бурунди Эзекилем Нибигира, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пятого ноября глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Бурунди, который будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, главы МИД РФ и Бурунди обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений двух стран, уделят внимание практическим вопросам продвижения взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФМоскваБурундиВ мире
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