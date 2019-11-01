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РИА Новости
РИА Наука

Вакцина от кори защищает от многих других заболеваний, доказали ученые

14:06 01.11.2019 (обновлено: 14:11 01.11.2019)
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© NIBSC/SCIENCE SOURCEВирус кори (синий) поражает В-клетки, отвечающие за иммунную память
Вирус кори (синий) поражает В-клетки, отвечающие за иммунную память
© NIBSC/SCIENCE SOURCE
Вирус кори (синий) поражает В-клетки, отвечающие за иммунную память
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Получены подтверждения того, что вирус кори наносит тяжелый ущерб всей иммунной системе, а вакцина от него может защитить организм от последующего развития многих других заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
Ежегодно в мире от кори умирает более ста тысяч человек. Высокая смертность во многом связана с возникающими после болезни вторичными инфекциями — осложнениями, вызванными общим ослаблением иммунитета организма. Вирус кори поражает иммунные клетки, частично уничтожая их память по отношению к большинству патогенов — от гриппа до герпеса и бактерий, вызывающих пневмонию и кожные инфекции, — против которых в организме до болезни существовали антитела. Это явление носит название иммунной амнезии.
Ученые из США, Финляндии и Нидерландов под руководством Стефана Элледжа (Stephen J. Elledge) из Гарвардской медицинской школы при Гарвардском университете решили выяснить, насколько серьезна связанная с этим опасность.
Они провели детальный анализ крови детей из ортодоксальной протестантской общины в Нидерландах, чьи родители отказались от всех вакцин для своих детей по религиозным соображениям. В исследовании участвовали 77 детей, которые во время эпидемии 2013 года переболели корью, а также девять непривитых детей, которые не заболели. Последние рассматривались в качестве контрольной группы.
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В распоряжении ученых были образцы крови детей, отобранные примерно за 3 недели до и через 7 недель после заражения. Разработанная специально для этого исследования технология VirScan позволила сравнить количества антител к большинству наиболее известных человеческих патогенных вирусов в крови одних и тех же детей до и после болезни.
"До того, как дети заболели корью, их кровь содержала антитела ко многим распространенным патогенам. Это были действительно здоровые дети, — приводит слова первого автора статьи вирусолога Майкла Мина (Michael J. Mina) пресс-служба Гарвардской медицинской школы.
После болезни дети потеряли в среднем около 20 процентов от имевшегося у них набора антител. У некоторых, которые болели особенно тяжело, эта цифра достигала 70 процентов. У контрольной группы подобной потери не наблюдалось.
Ученые не обнаружили нарушений иммунитета и в других группах, привлеченных для сравнения, — у детей, прошедших вакцинацию против кори, а также у более чем 100 детей и взрослых, никогда не болевших корью.
Исследование подтвердило, что после кори невакцинированные дети снова становятся уязвимыми для вирусов, которые уже атаковали их организм в прошлом и против которых у них ранее были выработаны антитела.
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Авторы утверждают, что единственный способ предотвратить стирание иммунной памяти при инфицировании корью — вовремя сделать прививку от этой опасной и коварной болезни.
"Корь представляет для людей гораздо большую угрозу, чем мы думали, — говорит руководитель исследования Стефан Элледж. — Теперь мы понимаем, насколько опасно стирание иммунной памяти, вызванное этой болезнью. Польза вакцины против кори совершенно очевидна".
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