Нарышкин поддержал идею создания образовательных стандартов

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что поддерживает министерство просвещения в создании федеральных государственных образовательных стандартов, конкретизирующих необходимый минимум содержательных программ по каждому предмету.
Он также добавил, что убеждён в том, что история в школе – это та дисциплина, "в которой не все равно, на каких содержательных примерах учащимися будут достигаться предметные и личностные результаты", а содержание исторического образования, по его мнению, тесно связано с формированием патриотизма и гражданственности молодежи.
"Знаю, что сейчас идут споры о том, допустимо ли во ФГОСах определять необходимый минимум содержания... Поэтому поддерживаю усилия Минпросвещения России, направленные на конкретизацию требований к содержанию образования в Федеральном стандарте", - сказал Нарышкин на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.
Он также призвал членов Российского исторического общества продолжать активное участие в работе над содержательными изменениями в образовательных стандартах, "обеспечивая, в том числе, их соответствие времени".
В сентябре Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения проекты ФГОС начального общего образования и основного общего образования на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.