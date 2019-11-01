Нарышкин поддержал идею создания образовательных стандартов

Он также добавил, что убеждён в том, что история в школе – это та дисциплина, "в которой не все равно, на каких содержательных примерах учащимися будут достигаться предметные и личностные результаты", а содержание исторического образования, по его мнению, тесно связано с формированием патриотизма и гражданственности молодежи.