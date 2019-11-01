Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T13:22Z
https://ria.ru/20191101/1560486681.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152953/34/1529533425_0:371:4288:2783_1036x0_80_0_0_2319b90e30c0ea802dc6086e4857f62b.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США возобновили патрулирование нефтяных месторождений в Сирии, сообщили СМИ

13:22 01.11.2019
872
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Timothy R. KosterАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Timothy R. Koster
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Военнослужащие американской армии возобновили патрулирование района нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, сообщает агентство Anadolu.
"Военные армии США на пяти бронетранспортерах и двух пикапах провели патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания в шести километрах от сирийско-турецкой границы", - говорится в сообщении агентства.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что намерение США эксплуатировать нефтяные месторождения в Сирии является незаконным и Москва будет отстаивать эту позицию в контактах с Вашингтоном.
Сирия
29 октября, 14:25Война в Сирии
В Госдуме оценили намерение США защищать нефтедобычу в Сирии
6100253
Обсудить 1
Война в СирииМарк ЭсперВойна в СирииСергей ЛавровСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения
Дамаск
Курды рассчитывают на помощь США в интеграции в политсистему Сирии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе
В российском МИД прокомментировали визит генсека НАТО на Украину
Повстанцы-хуситы в Йемене
В Йемене хуситы заявили о сбитом американском беспилотнике
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Сирийская армия на передовых позициях
Сирийская армия отбила атаку боевиков на севере Латакии
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 июня 2018
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Бойцы отряда народной самообороны курдов (YPG)
Представитель SDC сообщила о поставках американского оружия курдам в Сирии
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед
Курды рассказали об условиях объединения с правительственной армией Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео в аэропорту Эсенбога в Анкаре, Турция. 17 октября 2018
Помпео обсудил с Чавушоглу взаимные интересы США и Турции в Сирии
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
В Турции подтвердили начало совместного патрулирования с Россией в Сирии
БТР военной полиции России в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии
Минобороны перебросило на север Сирии дополнительный контингент и технику
Ахмед Билалов
Задержанного в США бизнесмена Билалова отпустили под залог
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США
00:40СМИ: в Мали не менее 15 военных погибли при столкновениях с боевиками
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Лента новостейМолния