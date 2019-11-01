Бречалов: развитие любительского спорта поддержит экономику регионов

"На данный момент назрела острая необходимость серьезной пропаганды и работы над популяризацией любительского спорта, который позволит вовлечь в свои ряды большое количество людей. В Удмуртии более четырех тысяч человек стоят на учете в нарко и алкодиспансере , ежедневно на лечение одного больного тратиться как минимум две тысячи рублей, что является серьезной ношей для бюджета региона",- отметил он.