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РИА Новости
Удмуртская Республика

Бречалов: развитие любительского спорта поддержит экономику регионов

12:51 01.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Развитие любительского спорта позволит улучшить экономику страны, сократить громадные траты в регионах на лечение больных нарко и алкогольной зависимостью, которых только в Удмуртии более четырех тысяч человек, сказал на пресс-конференции глава Удмуртии Александр Бречалов.

"На данный момент назрела острая необходимость серьезной пропаганды и работы над популяризацией любительского спорта, который позволит вовлечь в свои ряды большое количество людей. В Удмуртии более четырех тысяч человек стоят на учете в нарко и алкодиспансере , ежедневно на лечение одного больного тратиться как минимум две тысячи рублей, что является серьезной ношей для бюджета региона",- отметил он.

Глава региона подчеркнул, что одной из важнейших задач для развития полноценной экономики в регионах стоит создание всех условий для занятий людей любительским спортом, необходимо вкладывать средства в инфраструктуру, создать сетку соревнований, вложить средства в продвижение и пропаганду спортивных достижений обычных людей.
"В последствии, на выходе, все это принесет не только здоровую нацию, но и создаст здоровую экономику. Региональным властям не нужно будет выделять колоссальные деньги на лечение и реабилитацию алко и нарозависимых граждан",- сказал он.
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Бречалов отметил, что в связи с этой задачей в республике " определен трек на создание спортивной среды . Наряду со строительством глобальных проектов - ледовых дворцов, игровых залов, уделяется внимание элементарным вещам : созданию "тропы здоровья", придомовых спортивных площадок.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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