В МИД рассказали о невозможности включения в СНВ трех российских систем

"Если в период действия договора, включая его возможное продление, "Сармат" реализуется хотя бы в качестве прототипа, то здесь, с точки зрения ДСНВ никаких проблем не будет. Нет больших проблем и с "Авангардом", - заявил он в ходе экспертной дискуссии о тенденциях в сфере контроля над вооружениями на площадке клуба "Валдай".