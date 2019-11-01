В МИД рассказали о невозможности включения в СНВ трех российских систем

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ракетные системы "Сармат" и "Авангард" не вступают в противоречие с договором СНВ, есть проблемы с тремя другими системами, но включить их в СНВ невозможно, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.
"Если в период действия договора, включая его возможное продление, "Сармат" реализуется хотя бы в качестве прототипа, то здесь, с точки зрения ДСНВ никаких проблем не будет. Нет больших проблем и с "Авангардом", - заявил он в ходе экспертной дискуссии о тенденциях в сфере контроля над вооружениями на площадке клуба "Валдай".
"Проблемы с тремя другими системами, которые при всем политическом желании сторон в договор войти не могут, потому что он написан таким образом, что он охватывает только МБР, БРПЛ и тяжёлые бомбардировщики", - добавил дипломат.
По словам Леонтьева, предложений по внесению в договор поправок пока не поступало. "И мое личное экспертно мнение, что до февраля будущего года и не поступит", - добавил он.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине эту идею отвергли.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.