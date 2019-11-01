Денис Клявер и Слава выпустили песню о дружбе между мужчиной и женщиной

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский музыкант Денис Клявер и певица Слава (Анастасия Сланевская) представили в Сети совместную песню "Дружба?".

Бывший участник группы "Чай вдвоем" и исполнительница хита "Одиночество — мука" размышляют в треке о том, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, которых когда-то связывали романтические отношения.

Судя по тексту песни, это практически невозможно, с чем согласились многие пользователи в Сети.

"Дружба между мужчиной и женщиной существует только в том случае, если она или он нетрадиционной ориентации, тогда да, они отлично могут дружить", — прокомментировала @oksana_batmanova80.

"Дружба между мужчиной и женщиной существует до определенного момента. Пока один из двух не захочет большего", — заметила @amurka2811.

"Не бывает такой дружбы!", — считает @irinakesik.

Но были и те (в основном женщины), кто уверен в обратном: мужчины и женщины могут быть друзьями.

"Денис, такая дружба возможна. У меня есть такой друг", — написала @_tatyana_22.