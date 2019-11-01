Страшно веселое празднование Хеллоуина в мире

Хэллоуин, который еще называют кануном Дня всех святых, – старинный кельтский праздник, один из древнейших мире.
Хэллоуин, который еще называют кануном Дня всех святых, – старинный кельтский праздник, один из древнейших мире.
В ночь на 1 ноября кельты встречали зиму и считали, что на землю приходят злые духи. Дабы сойти за "своих", полагалось выбрать наряд пострашнее.
В ночь на 1 ноября кельты встречали зиму и считали, что на землю приходят злые духи. Дабы сойти за "своих", полагалось выбрать наряд пострашнее.
Наибольший размах Хэллоуин получил в США, у него даже есть две столицы — Лос-Анджелес и Нью-Йорк, гулянья там самые яркие.
Наибольший размах Хэллоуин получил в США, у него даже есть две столицы — Лос-Анджелес и Нью-Йорк, гулянья там самые яркие.
Карнавальные шествия на Хеллоуин проводят по всему миру.
Дети стучатся в соседские дома и требуют подношений: "Trick or treat, trick or treat! Сладости или неприятности!"
Дети стучатся в соседские дома и требуют подношений: "Trick or treat, trick or treat! Сладости или неприятности!"
Праздник популярен и в Европе. В Германии Дню всех святых посвящают карнавальные шествия и шоу.
Праздник популярен и в Европе. В Германии Дню всех святых посвящают карнавальные шествия и шоу.
В замке Франкенштейн недалеко от Франкфурта разворачивается грандиозное представление.
В замке Франкенштейн недалеко от Франкфурта разворачивается грандиозное представление.
Празднование в немецком городе Вальшлебене недалеко от Эрфурта.
Празднование в немецком городе Вальшлебене недалеко от Эрфурта.
Главные цвета Хеллоуина — черный и оранжевый.
Незадолго до Хеллоуина во многих городах открывают специальные магазинчики, где можно купить костюм, ведьминскую метлу или вампирские клыки.
Незадолго до Хеллоуина во многих городах открывают специальные магазинчики, где можно купить костюм, ведьминскую метлу или вампирские клыки.
В этот день уместны самые замысловатые маски.
В этот день уместны самые замысловатые маски.
Традицию зажигать костры на Хеллоиун кое-где поддерживают и сегодня.
Девочка в гриме на Хэллоуин в лагере для беженцев в Мексике.
Девушки в костюмах отмечают Хэллоуин на улице Токио.
Девушки в костюмах отмечают Хэллоуин на улице Токио.
Празднование Хеллоуина в Гонконге.
Празднование Хеллоуина в Гонконге.