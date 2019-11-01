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РИА Новости

Страшно веселое празднование Хеллоуина в мире

14:48 01.11.2019
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В ночь с 31 октября на первое ноября во многих странах мира отметили Хеллоуин. Праздник, во время которого ведьмы и колдуны свободно разгуливают среди людей, — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Хэллоуин, который еще называют кануном Дня всех святых, – старинный кельтский праздник, один из древнейших мире.

Вилладж Хэллоуин Парад в Нью-Йорке
1 из 15

Хэллоуин, который еще называют кануном Дня всех святых, – старинный кельтский праздник, один из древнейших мире.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© AFP 2019 / Johannes Eisele

В ночь на 1 ноября кельты встречали зиму и считали, что на землю приходят злые духи. Дабы сойти за "своих", полагалось выбрать наряд пострашнее.

Вилладж Хэллоуин Парад в Нью-Йорке
2 из 15

В ночь на 1 ноября кельты встречали зиму и считали, что на землю приходят злые духи. Дабы сойти за "своих", полагалось выбрать наряд пострашнее.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© REUTERS / Brendan McDermid

Наибольший размах Хэллоуин получил в США, у него даже есть две столицы — Лос-Анджелес и Нью-Йорк, гулянья там самые яркие.

Мальчик в костюме динозавра на Таймс-сквер в Нью-Йорке
3 из 15

Наибольший размах Хэллоуин получил в США, у него даже есть две столицы — Лос-Анджелес и Нью-Йорк, гулянья там самые яркие.

© REUTERS / Brendan McDermid
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Карнавальные шествия на Хеллоуин проводят по всему миру.

Мужчина в костюме на праздновании Хэллоуина, Таиланд
4 из 15

Карнавальные шествия на Хеллоуин проводят по всему миру.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© AP Photo / Rodrigo Abd

Дети стучатся в соседские дома и требуют подношений: "Trick or treat, trick or treat! Сладости или неприятности!"

Ребенок в костюме клоуна в Сантьяго, Чили
5 из 15

Дети стучатся в соседские дома и требуют подношений: "Trick or treat, trick or treat! Сладости или неприятности!"

© AP Photo / Rodrigo Abd
© REUTERS / Leon Kuegeler

Праздник популярен и в Европе. В Германии Дню всех святых посвящают карнавальные шествия и шоу.

Участник прогулки зомби на Хэллоуин в Эссене, Германия
6 из 15

Праздник популярен и в Европе. В Германии Дню всех святых посвящают карнавальные шествия и шоу.

© REUTERS / Leon Kuegeler
© REUTERS / Leon Kuegeler

В замке Франкенштейн недалеко от Франкфурта разворачивается грандиозное представление.

Участники прогулки зомби на Хэллоуин в Эссене, Германия
7 из 15

В замке Франкенштейн недалеко от Франкфурта разворачивается грандиозное представление.

© REUTERS / Leon Kuegeler
© AP Photo / Jens Meyer

Празднование в немецком городе Вальшлебене недалеко от Эрфурта.

Мужчина в костюме клоуна в Вальшлебене, недалеко от Эрфурта, Германия
8 из 15

Празднование в немецком городе Вальшлебене недалеко от Эрфурта.

© AP Photo / Jens Meyer
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Главные цвета Хеллоуина — черный и оранжевый.

Дети в костюмах на праздновании Хэллоуина, Таиланд
9 из 15

Главные цвета Хеллоуина — черный и оранжевый.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© REUTERS / Manuel Claure

Незадолго до Хеллоуина во многих городах открывают специальные магазинчики, где можно купить костюм, ведьминскую метлу или вампирские клыки.

Продавец костюмов для Хэллоуина в Ла-Пасе, Боливия
10 из 15

Незадолго до Хеллоуина во многих городах открывают специальные магазинчики, где можно купить костюм, ведьминскую метлу или вампирские клыки.

© REUTERS / Manuel Claure
© AP Photo / Denis Farrell

В этот день уместны самые замысловатые маски.

Человек в маске на праздновании Хэллоуина в Йоханнесбурге, Южная Африка
11 из 15

В этот день уместны самые замысловатые маски.

© AP Photo / Denis Farrell
© REUTERS / Yves Herman

Традицию зажигать костры на Хеллоиун кое-где поддерживают и сегодня.

Празднование Хэллоуина в парке Валиби в Вавре, Бельгия
12 из 15

Традицию зажигать костры на Хеллоиун кое-где поддерживают и сегодня.

© REUTERS / Yves Herman
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Девочка в гриме на Хэллоуин в лагере для беженцев в Мексике.

Девочка в гриме на Хэллоуин в лагере для беженцев в Сьюдад-Хуарес, Мексика
13 из 15

Девочка в гриме на Хэллоуин в лагере для беженцев в Мексике.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
© AP Photo / Christophe Ena

Девушки в костюмах отмечают Хэллоуин на улице Токио.

Девушки в костюмах в честь Хэллоуина на улице Токио, Япония
14 из 15

Девушки в костюмах отмечают Хэллоуин на улице Токио.

© AP Photo / Christophe Ena
© AP Photo / Kin Cheung

Празднование Хеллоуина в Гонконге.

Пара в костюмах в честь Хэллоуина на улице в Гонконге
15 из 15

Празднование Хеллоуина в Гонконге.

© AP Photo / Kin Cheung
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